Νικηφόρα πρεμιέρα για Σπόρτινγκ με Βαγιαννίδη στον πάγκο

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ιδανική εκκίνηση στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, επικρατώντας εκτός έδρας της Κάζα Πία με 0-2. Στον πάγκο έμεινε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο πρώην -πλέον- μπακ του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Σπόρτινγκ για την πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος, παρακολουθώντας το ματς με την Κάζα Πία από τον πάγκο.

Τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας, μπήκαν δυναμικά στο ματς και στο 42ο λεπτό ο Τρινκάο εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Γκονσάλβες, ανοίγοντας το σκορ για την Σπόρτινγκ, που πήγε με προβάδισμα στο ημίχρονο.

Στο 62' ο Χιούλμαντ διαμόρφωσε το 0-2 υπέρ των «Λιονταριών», σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με την Σπόρτινγκ να κάνει ιδανική εκκίνηση στην 1η αγωνιστική της Primeira Liga.