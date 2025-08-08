Απίστευτο: Και στο τρίτο φετινό επίσημο ματς του Παναθηναϊκού βγήκε MVP ο αντίπαλος τερματοφύλακας!

Μετά τον Τζακ Μπάτλαντ στις δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Ρέιντζερς, ήταν η σειρά του Ντμίτρο Ρίζνικ να αναδειχθεί ως MVP για το ματς του Τριφυλλιού με την Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός έχασε σωρεία ευκαιριών στις δύο αναμετρήσεις με την Ρέιντζερς, με αποτέλεσμα ο Άγγλος τερματοφύλακας της σκωτσέζικης ομάδας να αναδειχθεί και στα δύο ματς ως ο MVP.

Το... κακό για τον Παναθηναϊκό τρίτωσε στο ματς με την Σαχτάρ, αφού οι «πράσινοι» έμειναν στο 0-0 με τους Ουκρανούς στο πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Μεγάλο ρόλο στην διατήρηση του μηδέν για την Σαχτάρ, έπαιξε ο Ντμίτρο Ρίζνικ, που με τις αποκρούσεις του κράτησε «όρθιους» τους Ουκρανούς και αναδείχθηκε από τους οπαδούς της ομάδας του ως ο MVP του ματς.

Έτσι, στα τρία πρώτα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού στη νέα σεζόν, το βραβείο του MVP πήρε ο τερματοφύλακας του αντιπάλου...