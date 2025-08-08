Απίστευτο: Και στο τρίτο φετινό επίσημο ματς του Παναθηναϊκού βγήκε MVP ο αντίπαλος τερματοφύλακας!

Ο Παναθηναϊκός έχασε σωρεία ευκαιριών στις δύο αναμετρήσεις με την Ρέιντζερς, με αποτέλεσμα ο Άγγλος τερματοφύλακας της σκωτσέζικης ομάδας να αναδειχθεί και στα δύο ματς ως ο MVP.
Το... κακό για τον Παναθηναϊκό τρίτωσε στο ματς με την Σαχτάρ, αφού οι «πράσινοι» έμειναν στο 0-0 με τους Ουκρανούς στο πρώτο ματς για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.
Μεγάλο ρόλο στην διατήρηση του μηδέν για την Σαχτάρ, έπαιξε ο Ντμίτρο Ρίζνικ, που με τις αποκρούσεις του κράτησε «όρθιους» τους Ουκρανούς και αναδείχθηκε από τους οπαδούς της ομάδας του ως ο MVP του ματς.
Έτσι, στα τρία πρώτα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού στη νέα σεζόν, το βραβείο του MVP πήρε ο τερματοφύλακας του αντιπάλου...
⭐️ DMYTRO RIZNYK 💪— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 8, 2025
🧡 Shakhtar fans named the goalkeeper Player of the Match 🆚 Panathinaikos in Athens 👏
💪 Dmytro Riznyk kept a clean sheet and made 6 saves in the Europa League clash 🧱#Shakhtar #UEL #PanathinaikosShakhtar pic.twitter.com/LFuHkIocIY