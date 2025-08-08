ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Γιακουμάκης - Τι προκύπτει από το Μεξικό

Όπως προκύπτει τόσο από την πλευρά του Δικεφάλου όσο και από τη μεξικανική ομάδα, απομένουν μόνο ορισμένες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία και να φορέσει ο Έλληνας επιθετικός τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Όπως διαβάσατε και στο χθεσινό ρεπορτάζ του SDNA, ο Γιακουμάκης αφήνει αρκετά... χρήματα από το βαρύ συμβόλαιό του προκειμένου να επαναπατριστεί, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να απεγκλωβιστεί από την Κρουζ Αζούλ. Η μεξικανική ομάδα, μάλιστα, είχε ουσιαστικά προαναγγείλει τις εξελίξεις μέσω του προπονητή της.
«Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης. Είναι δική του και δική μας επιθυμία. Μόλις αδειάσει αυτή η θέση, υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε τον Φερνάντες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νικολάς Λαρκαμόν, ανοίγοντας με σαφήνεια την πόρτα της εξόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει μέσω του SDNA ο Μεξικανός δημοσιογράφος Γκεράρντο Γκονζάλες, ο Έλληνας φορ αποχαιρέτησε χθες τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η αποχώρησή του είναι θέμα χρόνου» και πως αυτές είναι οι τελευταίες του ημέρες στο Μεξικό...