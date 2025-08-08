ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Γιακουμάκης - Τι προκύπτει από το Μεξικό

Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην Κρουζ Αζούλ ο Γιώργος Γιακουμάκης και ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη, καθώς η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Όπως προκύπτει τόσο από την πλευρά του Δικεφάλου όσο και από τη μεξικανική ομάδα, απομένουν μόνο ορισμένες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία και να φορέσει ο Έλληνας επιθετικός τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Όπως διαβάσατε και στο χθεσινό ρεπορτάζ του SDNA, ο Γιακουμάκης αφήνει αρκετά... χρήματα από το βαρύ συμβόλαιό του προκειμένου να επαναπατριστεί, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να απεγκλωβιστεί από την Κρουζ Αζούλ. Η μεξικανική ομάδα, μάλιστα, είχε ουσιαστικά προαναγγείλει τις εξελίξεις μέσω του προπονητή της.

«Περιμένουμε να φύγει ο Γιακουμάκης. Είναι δική του και δική μας επιθυμία. Μόλις αδειάσει αυτή η θέση, υπάρχει η πιθανότητα να πάρουμε τον Φερνάντες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νικολάς Λαρκαμόν, ανοίγοντας με σαφήνεια την πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει μέσω του SDNA ο Μεξικανός δημοσιογράφος Γκεράρντο Γκονζάλες, ο Έλληνας φορ αποχαιρέτησε χθες τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η αποχώρησή του είναι θέμα χρόνου» και πως αυτές είναι οι τελευταίες του ημέρες στο Μεξικό...