Στην Αϊντχόφεν ο Μαν που «έπαιξε» για Ολυμπιακό

Ο Ντένις Μαν αλλάζει ποδοσφαιρικό.… προορισμό και από την Ιταλία ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ολλανδία για λογαριασμό της Αϊντχόφεν.

Ο 26χρονος Ρουμάνος εξτρέμ της Πάρμα, που το τελευταίο διάστημα είχε ακουστεί έντονα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φαίνεται πως βρίσκεται μια ανάσα από τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η PSV έχει φτάσει σε προχωρημένες συζητήσεις με την ιταλική ομάδα, με τη συμφωνία να θεωρείται σχεδόν ολοκληρωμένη. Η μεταγραφή αναμένεται να «κλείσει» άμεσα, φέρνοντας τον Μαν για πρώτη φορά στο ολλανδικό πρωτάθλημα, μετά από μια πορεία που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επικίνδυνους εξτρέμ της Serie A2.

Ο Μαν είχε αποτελέσει βασικό στέλεχος της Πάρμα, με εκρηκτικότητα, ταχύτητα και έφεση στο γκολ, ενώ η παρουσία του στον μεταγραφικό χάρτη του Ολυμπιακού είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ο επόμενος σταθμός του θα είναι η Ολλανδία, όπου η Αϊντχόφεν τον υποδέχεται για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Η μεταγραφή αυτή αποτελεί ακόμη μία κίνηση-ποιότητας για την PSV, η οποία θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία της στην Eredivisie και να έχει δυνατή παρουσία στην Ευρώπη. Για τον Μαν, η πρόκληση είναι ξεκάθαρη. Να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και εκτός Ιταλίας.