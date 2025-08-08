Επίσημο: Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρι Λοντίγκιν

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η συνεργασία του τριφυλλιού με τον έμπειρο τερματοφύλακα που είναι ελεύθερος να συνεχίσει όπου επιθυμεί την καριέρα του, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του SDNA.

Παρελθόν και τυπικά από τον Παναθηναϊκό αποτελεί από το βράδυ της Παρασκευής ο Γιούρι Λοντίγκιν, όπως είχε αναφερθεί σε σχετικό μας ρεπορτάζ. «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πράσινοι και πλέον ο έμπειρος τερματοφύλακας είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα επιθυμεί.