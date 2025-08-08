PAOK Academy: Διπλή προσθήκη από την Κατερίνη για την Κ14

Νέες αφίξεις στο PAOK Academy, με τους Ντακόπουλο Λάζαρο - Διονύσιο και Τσιλικίδη Ιορδάνη να γίνονται παίκτες της Κ14 του Δικεφάλου.

Αμφότεροι προέρχονται από τις ακαδημίες του Εθνικού Κεραμιδίου, με τον Ντακόπουλο να αποτελεί από τους πρώτους ποδοσφαιριστές της ακαδημίας της ομάδας της Πιερίας. Είναι γεννημένος τον Απρίλιο του 2013, αγωνίζεται ως επιθετικός, ενώ ήταν πρωταθλητής και πρώτος σκόρερ με την Κ14 του Εθνικού στην ΕΠΣ Πιερίας.

Ο 13χρονος Ιορδάνης Τσιλικίδης (γεννημένος τον Αύγουστο του 2012), προέρχεται από την Ακαδημία 2006, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, όντας με τη σειρά του πρωταθλητής της ΕΠΣ Πιερίας με την Κ14. Μάλιστα, ως τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός στον τελικό, ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι.