Οι 326 μέρες του Ανέστη Μύθου: Από Βενιαμίν του ΠΑΟΚ Β στη γεμάτη Τούμπα

Σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο Ανέστης Μύθου έκανε το άλμα από τον ΠΑΟΚ Β μέχρι το ντεμπούτο του μπροστά σε μια «γεμάτη» Τούμπα.

Οι τελευταίοι 11 μήνες του Ανέστη Μύθου είναι μία μοναδική ιστορία για τον νεαρό φορ. Το ημερολόγιο έδειχνε 15 Σεπτεμβρίου, όταν κλήθηκε να συμμετάσχει στη Media Day του ΠΑΟΚ Β, όντας ο «Βενιαμίν» της ομάδας.

Αρκετά «μαγκωμένος», όντας κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Και όμως, τα είπε όλα σε μία φράση: «Εγώ αυτό που θέλω είναι να παίζω ποδόσφαιρο», συνοψίζοντας μέσα σε λίγες λέξεις το «όνειρο» κάθε ποδοσφαιριστή στο PAOK Academy.

Έκανε μία φανταστική σεζόν, κυρίως με την Κ19, όντας πρώτος σκόρερ της Κυπελλούχου ομάδας του Πέτρου Τσιαπακίδη με 15 γκολ. Παράλληλα, πήρε και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής (44΄) στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟΚ Β σε επίπεδο Super League 2.

Την τελευταία μέρα του Ιουνίου (30/6), ο ΠΑΟΚ «έδεσε» τον «Νέτο», όπως τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του, έως τον Ιούνιο του 2028, με τις «σειρήνες» της ανδρικής ομάδας να ηχούν και τον 18χρονο φορ να συμμετέχει ήδη σε αρκετές προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία.

Λίγα 24ωρα μετά, έκανε με τη σειρά του το check-in για το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας, για να συμμετέχει στην προετοιμασία του Δικεφάλου, υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το πρώτο -έστω και ανεπίσημο- γκολ του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν έφερε την «υπογραφή» του PAOK Academy. Μετά από 29 λεπτά συμμετοχής (τα πρώτα τους με την ανδρική ομάδα), Μπάλντε και Μύθου συνεργάστηκαν με «κλειστά» μάτια, με τον δεύτερο, να ανοίγει... λογαριασμό και με την ανδρική ομάδα και μάλιστα απέναντι στον Άγιαξ. «Ονειρικό» ντεμπούτο για κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή.

Στο υπόλοιπο κομμάτι της προετοιμασίας έδειξε τα «διαπιστευτήριά» του, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να του δείχνει εμπιστοσύνη, τόσο στα υπόλοιπα φιλικά, όσο και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Η 7η του Αυγούστου θα μείνει αξέχαστη για τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος στο 70ο λεπτό μπήκε στον αγωνιστικό χώρο εν μέσω αποθέωσης από 21 και πλέον χιλιάδες κόσμου.

Μία μέρα που θα έχει να διηγείται για χρόνια ο 18χρονος φορ, με τον Μπάλντε από τα επίσημα του γηπέδου, να αποθεώνει τον συμπαίκτη του σε μία στιγμή βγαλμένη από την «οικογένεια» του PAOK Academy.