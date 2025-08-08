Κέιν για Σον: «Ως άνθρωπος και παίκτης άξιζες κάθε επιτυχία»

Ο Χάρι Κέιν αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον Σον Χέουνγκ-μιν, με αφορμή την αποχώρησή του από την Τότεναμ για τη Λος Άντζελες FC και το MLS.

Οι δυο τους υπήρξαν ένα από τα πιο παραγωγικά επιθετικά δίδυμα της τελευταίας δεκαετίας στην Premier League, με τον Άγγλο φορ να χαρακτηρίζει τη συνεργασία τους «μία από τις καλύτερες στην ιστορία του πρωταθλήματος».

«Σόνι, μοιραστήκαμε τόσες μαγικές στιγμές εντός και εκτός γηπέδου. Ως άνθρωπος και παίκτης άξιζες κάθε επιτυχία. Χάρηκα που σε είδα να σηκώνεις τρόπαιο πέρυσι και είμαι σίγουρος πως θα πετύχεις και στο νέο σου κεφάλαιο», έγραψε ο Κέιν στα social media.

Ο Νοτιοκορεάτης έφτασε στο Λονδίνο το 2015 από τη Λεβερκούζεν, σημείωσε 173 γκολ και μοίρασε 101 ασίστ σε 454 εμφανίσεις, οδηγώντας φέτος τους «σπερς» στην κατάκτηση του Europa League, το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου μετά από 17 χρόνια.

Ο Κέιν, που αποχώρησε το 2023 για την Μπάγερν Μονάχου, τόνισε πως εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Σον είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ευχόμενος να τον συναντήσει ξανά σύντομα.