EUROPA LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα της «ασπρόμαυρης» πρεμιέρας (vid) 08-08-2025 16:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο της παρακάμερας του πρώτου παιχνιδιού της σεζόν κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ (0-0), με όσα δεν έδειξε ο τηλεοπτικός φακός. Δείτε το βίντεο: