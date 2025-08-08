Ο κόσμος της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη - Μνημόσυνο το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια

«Μαύρη επέτειος» σήμερα για την οικογένεια της ΑΕΚ. Καθώς, συμπληρώνονται δυο χρόνια από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη από τους Κροάτες χούλιγκαν-δολοφόνους της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Ο κόσμος της Ένωσης, τιμά τη μνήμη του…

Φίλοι της ΑΕΚ, περνούν από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Μιχάλης Κατσούρης. Οι Ενωσίτες δεν ξεχνούν την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη αλλά και το γεγονός πως ο δράστης ή οι δράσεις παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε, πως ο Μιχάλης Κατσούρης δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν δυο χρόνια (8/8/23) έξω από την Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, παραμονή του αγώνα με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League.

Οι Κροάτες χούλιγκαν-δολοφόνοι της Ντινάμο, μαζί με τους συνεργούς τους, διέσχισαν ανενόχλητοι - με την Αστυνομία απούσα - την μισή Ελλάδα, μπήκαν στην Αθήνα, έφτασαν έξω από την Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και λειτουργώντας σαν τάγμα εφόδου αρματωμένοι με πολεμοφόδια και μαχαίρια, προκάλεσαν αιματηρά επεισόδια που είχαν ως τραγικό απολογισμό τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη...

Σήμερα θα τελεστεί τρισάγιο

Νωρίτερα, με ανάρτηση στα social media, η Original 21 ενημέρωσε ότι σήμερα, στις 18:30 το απόγευμα, στο κοιμητήριο της Ελευσίνας, θα τελεστεί τρισάγιο για τον Μιχάλη Κατσούρη, καθώς συμπληρώνονται δυο χρόνια από τη δολοφονία του έξω από την Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Η ανάρτηση της μεγαλύτερης οργάνωσης οπαδών της ΑΕΚ:

«Μέρες περίεργες, παράξενες μέρες… 2 χρόνια τώρα αυτές οι μέρες είναι μαύρες, κατάμαυρες. Τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο για όλους μας. Ο χρόνος έχει σταματήσει στις 8/8/2023. Ο αδερφός που είχαμε δίπλα μας καθημερινά, ο Μάικ μας, πλέον είναι Αγγελος που μας φυλάει από ψηλά. Δεν έχουμε σταματήσει στιγμή να τον νιώθουμε εδώ μαζί μας, σε κάθε μας βήμα, δράση και ενέργειά μας.

Σήμερα Παρασκευή το Δωματιάκι δεν θα ανοίξει το απόγευμα. Θα είμαστε όλοι στις 18.30 στο κοιμητήριο της Ελευσίνας που θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του .

Το Σάββατο το πρωί (09.00), μαζί με την οικογένειά του, θα είμαστε στον Ι.Ναό της Αγιάς Τριάδος στην Νέα Φιλαδέλφεια όπου θα τελεστεί το μνημόσυνο του Μιχάλη μας.

Οι μνήμες δεν σβήνουν.

Χρέος μας να τις κρατάμε ζωντανές πάντα για παλληκάρια σαν τον Μάικ μας.

ORIGINAL 21 – 1982».