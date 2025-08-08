Η Μπράιτον θέλει 120 εκατομμύρια ευρώ για τον Κάρλος Μπαλέμπα

Η Μπράιτον φέρεται να έχει ορίσει «ταβάνι» τα 120 εκατομμύρια ευρώ (139,4 εκατομμύρια δολάρια) για την παραχώρηση του Κάρλος Μπαλέμπα, σύμφωνα με το ESPN.

Ο 21χρονος Καμερουνέζος μέσος βρίσκεται στο «ραντάρ» τόσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να είναι εδώ και καιρό θαυμαστής του, ενώ θετική γνώμη έχει και ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Η Γιουνάιτεντ, πάντως, δεν έχει έρθει ακόμη σε επαφή με την Μπράιτον και, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η υπόθεση θα περιπλεκόταν αν προχωρούσε η μεταγραφή του Μπέντζαμιν Σέσκο. Σε κάθε περίπτωση, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ενημερωθεί ότι για να αποκτήσουν τον Μπαλέμπα θα πρέπει να καταβάλουν 105 εκατομμύρια λίρες.