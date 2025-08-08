Παβλένκα: «Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο - Ξέρουμε που πρέπει να βελτιωθούμε» (vid)

Ο Γίρι Παβλένκα, ένας από τους διακριθέντες της χθεσινής «λευκής» ισοπαλίας του ΠΑΟΚ (0-0), φάνηκε αισιόδοξος για την πρόκριση, τονίζοντας πως η ομάδα ξέρει που πρέπει να βελτιωθεί ενόψει της ρεβάνς.

Ήταν ίσως ο MVP της χθεσινής (7/8) πρεμιέρας του Δικεφάλου, απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, κρατώντας «όρθια» την ομάδα του σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γίρι Παβλένκα στις δηλώσεις του, ανέφερε πως παρόλο που δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του ξέρουν που πρέπει να βελτιωθούν, ώστε να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Ένα γενικό σχόλιο για τον αγώνα και την εμφάνιση του, αλλά και τη ρεβάνς της Αυστρίας: «Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε πριν το παιχνίδι. Θέλαμε τη νίκη στην έδρα μας, μπροστά στο κοινό μας, αλλά τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και πρέπει να βελτιωθούμε και απλά να συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα εναντίον τους, για να κερδίσουμε και να προκριθούμε. Αυτό είναι όλο.

Όπως είπα γνωρίζουμε που πρέπει να βελτιωθούμε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα, να πάμε εκεί και να σκοράρουμε, να κερδίσουμε και να προκριθούμε».