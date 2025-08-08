ΠΑΟΚ: Ο κόσμος ζήτησε το «διπλό» και πρόκριση στην Αυστρία (vid)

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μετά το 0-0 της Τούμπας με τη Βόλφσμπεργκερ, ζητώντας νίκη στον επαναληπτικό της Αυστρίας και πρόκριση στα Play-Off του Europa League.

Παρότι ο Δικέφαλος του Βορρά δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο πρώτο ματς, η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή. Το σύνολο του Ράζβαν Λουτσέσκου θα τα δώσει όλα στο Κλάγκενφουρτ για να περάσει στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη του αγώνα στην Τούμπα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ χειροκρότησαν την προσπάθεια των παικτών και έστειλαν ηχηρό μήνυμα ενόψει του επαναληπτικού, όπως καταγράφεται και σε βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ στα social media.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται πλέον να μετατρέψουν την ενέργεια του κόσμου σε αποφασιστικότητα και να διεκδικήσουν την πρόκριση μακριά από την έδρα τους.