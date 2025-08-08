«Ο Μαφέο απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού»

Δεν σταματούν τα μεταγραφικά σενάρια για τους Πράσινους με επίκεντρο το δεξί άκρο της άμυνάς τους.
Το νέο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο αφορά στον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, ο οποίος δεσμεύεται για δύο χρόνια ακόμα, έχει χρηματιστηριακή αξία 5 εκατ. ευρώ, ενώ είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Ισπανίας.
Όπως αναφέρουν οι Ίβηρες, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση δανεισμού του στην Μαγιόρκα, με οψιόν αγοράς, η οποία ικανοποιούσε το ισπανικό κλαμπ, αλλά όχι τον ποδοσφαιριστή, καθώς του προτάθηκαν λιγότερα χρήματα από αυτά που λαμβάνει σήμερα.
Ο Μαφέο προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη La Liga, με 30 συμμετοχές (2 ασίστ) στο ενεργητικό του.
Pablo Maffeo rebutja una oferta del Panathinaikos perquè la seva fitxa seria inferior a la que cobra actualment— 21Mallorca (@testimmallorca) August 8, 2025
L'equip grec havia proposat al @RCD_Mallorca una cessió amb opció de compra obligatòria que satisfeia els desitjos de la direcció esportiva del club
Via @UHmallorca pic.twitter.com/E82sTwmRc0