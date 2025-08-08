Poll: Θα προκριθούν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ;

Η... σφυγμομέτρηση του SDNA για τους κρίσιμους επαναληπτικούς των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League.

ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς στους επαναληπτικούς τους στην ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τρεις ισοπαλίες, με τις ρεβάνς να αναμένονται με μεγάλη αγωνία.

Ο ΠΑΟΚ ήταν μέτριος απέναντι στην Βολφσμπέργκερ και έμεινε στο 0-0 και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στην Αυστρία.

Η ΑΕΚ που παίζει στο Conference League και χωρίς δεύτερη ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 0-2 στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης στην Κύπρο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την Άρη Λεμεσσού, έχει όμως το αβαντάζ της έδρας στο δεύτερο ματς.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, έπαιξε ξανά ωραίο ποδόσφαιρο, όμως οι χαμένες ευκαιρίες που απώλεσε τον καθιστούν αουτσάιντερ και στον επαναληπτικό της Πολωνίας.

Το SDNA δίνει στους αναγνώστες του την εξής ψηφορορία:

Θα προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων τους;

Loading...

Loading...