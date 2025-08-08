Άρης: «Κοιτάζει τον 20χρονο Γάλλο επιθετικό Αϊμάν Αϊκί»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «One Football», ο Άρης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αϊμάν Αϊκί, ενός 20χρονου Γάλλου επιθετικού που αποτελεί μεταγραφικό στόχο και της Μπαστιά, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός την περασμένη σεζόν.

Ο Αϊκί ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες της Σεντ Ετιέν, στην οποία εντάχθηκε το 2020, σε ηλικία 15 ετών. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανέβηκε στη δεύτερη ομάδα, αγωνιζόμενος στην 3η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, ενώ το 2022 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα συνοδεύτηκε από γκολ απέναντι στη Ντιζόν, σε ηλικία 17 ετών και 35 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο νεαρότερος σκόρερ της Σεντ Ετιέν.

Συνολικά, μέτρησε 46 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα (4 γκολ, 3 ασίστ) και 13 εμφανίσεις με την πρώτη. Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπαστιά, καταγράφοντας 223 λεπτά συμμετοχής σε 7 αγώνες.

Διεθνώς, έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας (U17 έως U20), με 29 συμμετοχές και 9 γκολ, δείχνοντας το πλούσιο ταλέντο του.