«Λιλ και Παναθηναϊκός κατέθεσαν προτάσεις στον Καλάμπρια»

Το SDNA αποκάλυψε το σοβαρό ενδιαφέρον των Πρασίνων για τον Ιταλό δεξιό μπακ και το... all in που έχουν κάνει για να τον φέρουν στην Ελλάδα.
Ο 28χρονος διεθνής άσος βέβαια κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να "παίζει" μόνος του, έχοντας σοβαρό ανταγωνισμό.
Εκτός από ιταλικές και αγγλικές ομάδες που έχουν κάνει δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, ο Καλάμπρια βρίσκεται στο στόχαστρο και της Λιλ, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος της "Sportmediaset", Οράσιο Ακομάντο.
Στο "Milannews24" μάλιστα σημειώνεται ότι οι πιο σοβαρές προτάσεις που έχει δεχτεί ο πρώην αρχηγός της Μίλαν προέρχονται από τη γαλλική ομάδα και τον Παναθηναϊκό.
🚨Due proposte per lo svincolato Davide #Calabria. Sull'ex capitano del Milan, che ha cambiato agenti, passando alla CAA BASE con Busardò, c'è il forte interesse di #Lille e #Panathinaikos.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 8, 2025