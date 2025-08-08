MENU
Σαχτάρ: Χάνει και τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό ο Τραορέ, μπαίνει στο χειρουργείο

Πολύ βαριά η θλάση που υπέστη ο Λασινά Τραορέ της Σαχτάρ Ντόνετσκ, χάνοντας και τον επαναληπτικό με τους Πράσινους. 

Ο επθετικός από την Μπουργκίνα Φάσο θα απουσιάσει και από το ματς της επόμενης εβδομάδας με τον Παναθηναϊκό και η απουσία του αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ουκρανική ομάδα. 

Όπως ανακοίνωσε η Σαχτάρ, ο Τραορέ θα μπει στο χειρουργείο για το μυικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον τετρακέφαλο. 

«Ο Λασινά Τραορέ τέθηκε εκτός λόγω μυϊκού τραυματισμού. Ο επιθετικός τραυματίστηκε στον τετρακέφαλο του μηρού στον αγώνα με την Epitsentr. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ευχόμαστε στον παίκτη ταχεία ανάρρωση και τον περιμένουμε σύντομα πίσω στα γήπεδα», αναφέρει η ανακοίνωση.

