Σαχτάρ: Χάνει και τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό ο Τραορέ, μπαίνει στο χειρουργείο

Πολύ βαριά η θλάση που υπέστη ο Λασινά Τραορέ της Σαχτάρ Ντόνετσκ, χάνοντας και τον επαναληπτικό με τους Πράσινους.

Ο επθετικός από την Μπουργκίνα Φάσο θα απουσιάσει και από το ματς της επόμενης εβδομάδας με τον Παναθηναϊκό και η απουσία του αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ουκρανική ομάδα.

Όπως ανακοίνωσε η Σαχτάρ, ο Τραορέ θα μπει στο χειρουργείο για το μυικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον τετρακέφαλο.

«Ο Λασινά Τραορέ τέθηκε εκτός λόγω μυϊκού τραυματισμού. Ο επιθετικός τραυματίστηκε στον τετρακέφαλο του μηρού στον αγώνα με την Epitsentr. Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ευχόμαστε στον παίκτη ταχεία ανάρρωση και τον περιμένουμε σύντομα πίσω στα γήπεδα», αναφέρει η ανακοίνωση.