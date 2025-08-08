Τσέλσι: Συμφωνία με Γκαρνάτσο, αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με Γιουνάιτεντ

Η Τσέλσι συνεχίζει δυναμικά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ, που βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έδωσε το «πράσινο φως» στους Λονδρέζους για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Οι «μπλε», μετά την κατάκτηση του Conference League, στοχεύουν σε ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν, και η περίπτωση του 19χρονου winger αποτελεί σημαντική προσθήκη με προοπτική. Ο Γκαρνάτσο επιθυμούσε να παραμείνει στην Premier League και βλέπει την Τσέλσι ως ιδανικό προορισμό για να συνεχίσει την εξέλιξή του.

Πλέον, οι Λονδρέζοι καλούνται να τα βρουν και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να ντυθεί ο παίκτης στα «μπλε». Οι συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.