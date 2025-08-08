Λουτσέσκου: Ιστορικό επίτευγμα στον πάγκο του ΠΑΟΚ

Με αυτήν την επίδοση, ο Ρουμάνος τεχνικός ισοφάρισε το ρεκόρ του Άγγελου Αναστασιάδη, ο οποίος είχε επίσης παρουσία σε 7 διαφορετικές σεζόν ως προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου μετρά πλέον 7 ευρωπαϊκές παρουσίες στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας τον Αναστασιάδη, ο οποίος είχε καθοδηγήσει την ομάδα σε 5 ευρωπαϊκές σεζόν.
Η συνέπεια, η σταθερότητα και οι επιτυχίες του Ρουμάνου τεχνικού τον κατατάσσουν πλέον ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου.
