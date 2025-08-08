Μία νίκη σε εννιά ματς οι ελληνικές ομάδες το φετινό καλοκαίρι!

Πολύ άσχημος ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στα πρώτα ευρωπαϊκά ματς της σεζόν.

Ο Άρης ήδη αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό του Conference League από την Αράζ, που παρεμπιπτόντως διαλύθηκε με 4-0 χθες (7/8) από την Ομόνοια εντός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Ρέιντζερς στον 2ο προκριματικό του Champions League, με μία ήττα και μία ισοπαλία.

Η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάποελ Μπερ Σεβά στον προηγούμενο γύρο του Conference, χωρίς να της λείψει όμως το άγχος: κέρδισε με 1-0 το πρώτο παιχνίδι και έμεινε στο 0-0 στη ρεβάνς της Ουγγαρίας.

Όσο για τον χθεσινό απολογισμό των ελληνικών ομάδων; 3/3 ισοπαλίες από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα παιχνίδια τους με Άρη Λεμεσού, Βόλφσμπεργκερ και Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τους δύο τελευταίους να παίζουν μάλιστα εντός έδρας (και τους Πράσινους βέβαια να έχουν πολύ δύσκολη αποστολή).

Μ' αυτά και μ' αυτά όμως, η Ελλάδα χάνει έδαφος στη βαθμολογία της UEFA και αυξάνεται η απόσταση από την 11η Τσεχία, καθώς συμπληρώθηκαν εννιά ευρωπαϊκά ματς για τις ελληνικές ομάδες το φετινό καλοκαίρι, έχοντας πανηγυρίσει μία νίκη όλη κι όλη, με έξι ισοπαλίες και δύο ήττες. Αυτό μεταφράζεται σε μόλις 0.800 βαθμούς στο ranking της UEFA.