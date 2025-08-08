«Η Μαρσέιγ απέρριψε πρόταση 8 εκατ. του Παναθηναϊκού για Ουναΐ, μπορεί να κλείσει με 10»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στη Γαλλία για τον Αζεντίν Ουναΐ και τον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «La Provence», οι Πράσινοι κατέθεσαν πρόταση για 5 εκατ. ευρώ αυτό το καλοκαίρι, 3 εκατ. τον επόμενο χρόνο και ποσοστό μεταπώλησης 15% ώστε να κάνουν δικό τους τον Μαροκινό μέσο, ωστόσο η Μαρσέιγ την απέρριψε.

Για μία ακόμη φορά ωστόσο στη Γαλλία αναφέρουν ότι αναμένεται νέα κίνηση του Τριφυλλιού για τον Ουναΐ, έχοντας άλλωστε σύμμαχό του και τον παίκτη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα "topmercato.com", μπορεί οι Μασσαλοί να περιμένουν την πρόταση των 12 εκατ. ευρώ που θα τους κάνει να πουν άμεσα το μεγάλο "ναι" για την παραχώρηση του διεθνούς άσου, ωστόσο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και στα 10 εκατ. με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος... γέμισε τα ταμεία του μετά την πώληση του Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ, όπως σημειώνει το δημοσίευμα.