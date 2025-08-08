Τούμπα και ΟΑΚΑ τη μεγαλύτερη προσέλευση στο Europa League

Τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού σημείωσαν τη μεγαλύτερη προσέλευση στα πρώτα ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν από κοντά τόσο το ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ, όσο και το Παναθηναϊκός-Σαχτάρ το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Πρόκειται για τα μοναδικά παιχνίδια στα πρώτα ματς του 3ου γύρου του Europa League που έσπασαν το φράγμα των 20.000, με το τρίτο στη σειρά μάλιστα να έχει πολύ λιγότερο κόσμο, αφού στο Στεάουα Βουκουρεστίου-Ντρίτα βρέθηκαν μόλις 13.825 φίλαθλοι.