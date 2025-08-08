Τούμπα και ΟΑΚΑ τη μεγαλύτερη προσέλευση στο Europa League

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν από κοντά τόσο το ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ, όσο και το Παναθηναϊκός-Σαχτάρ το βράδυ της Πέμπτης (7/8).
Πρόκειται για τα μοναδικά παιχνίδια στα πρώτα ματς του 3ου γύρου του Europa League που έσπασαν το φράγμα των 20.000, με το τρίτο στη σειρά μάλιστα να έχει πολύ λιγότερο κόσμο, αφού στο Στεάουα Βουκουρεστίου-Ντρίτα βρέθηκαν μόλις 13.825 φίλαθλοι.
🟠 UEL Q3 first leg attendances (5-7 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025
21,340 🇬🇷 PAOK - 🇦🇹 WAC
20,636 🇬🇷 Panathinaikos - 🇺🇦 Shakhtar
13,825 🇷🇴 FCSB - 🇽🇰 Drita
11,744 🇨🇭 Servette - 🇳🇱 Utrecht
10,383 🇷🇴 CFR Cluj - 🇵🇹 Braga
8,779 🇳🇴 Fredrikstad - 🇩🇰 Midtjylland
6,495 🇭🇷 Rijeka - 🇮🇪 Shelbourne
5,600 🇧🇦…