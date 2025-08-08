ΟΦΗ: Αποχαιρέτησε την Ολλανδία με.. μπάρμπεκιου

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ επί ολλανδικού εδάφους.

Το νικηφόρο με 4-2 φιλικό επί της Αλ Φαιτάχ ήταν το πέμπτο και τελευταίο τεστ του ΟΦΗ επί ολλανδικού εδάφους όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασία του για τη νέα χρονιά, από τις 24 Ιουλίου.

Η παρουσία της ομάδας του Ηρακλείου στο Ρόζενταλ ολοκληρώθηκε και αυτό έγινε μάλιστα, με τον… παραδοσιακό τρόπο το βράδυ της Πέμπτης 7/8 αφού στο αθλητικό κέντρο που διέμενε η ομάδα, στήθηκε μπάρμπεκιου με εδέσματα μετά την τελευταία προπόνηση.

Η αποστολή επιστρέφει στο Ηράκλειο σήμερα.

Επόμενο, και τελευταίο, φιλικό προετοιμασίας στις 16 Αυγούστου με την Μπολόνια.