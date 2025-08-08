Ο Τύπος τα βάζει κάτω και γράφει αυτά που είδαμε όλοι μας. Μπράβο στον Παναθηναϊκό, περνάει η ΑΕΚ, ο ανέτοιμος ΠΑΟΚ και άλλα πολλά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Κόντρα σε μια εξαιρετικά γρήγορη ομάδα, όπως η Σαχτάρ, που όταν φεύγει μπροστά είναι δύσκολο να την κρατήσεις, το Τριφύλλι έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Δεν έφαγε φάσεις, δεν δημιούργησε και πολλές, αλλά είχε τις καλύτερες, με Πελίστρι και Τετέ, αλλά ο πολύ καλός γκολκίπερ Ρίζνικ φώναξε «παρών». Οι Πράσινοι πρέπει να πιστέψουν στην εξαιρετική δουλειά που έκαναν τόσο κόντρα στη Ρέιντζερς όσο και απέναντι στους Ουκρανούς. Ούτως ή άλλως γνωρίζουν ότι δεν είναι το φαβορί στο ζευγάρι και θα πρέπει να παρουσιαστούν αλάνθαστοι και άκρως αποτελεσματικοί για να μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση.

Η Σαχτάρ έδειξε και χθες ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη ατομική και ομαδική ποιότητα, αλλά έχει και αδυναμίες, τις οποίες ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο να τις εκμεταλλευτεί. Αδυναμίες που αφορούν κυρίως το build up των Ουκρανών και απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις ο Παναθηναϊκός έδειξε να είναι «διαβασμένος». Άσχετα με το αποτέλεσμα, οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο στον Ρουί Βιτόρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Έχει φτιάξει μια ομάδα που και ποδόσφαιρο παίζει και τον αντίπαλο προσπαθεί να «πνίξει», ασχέτως αν δεν το καταφέρνει πάντα. Και δεν το κάνει γιατί λείπουν σημαντικά κομμάτια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Οι ισοπαλίες έγιναν τρεις. Οι ομάδες μας έχουν δύσκολο έργο στις ρεβάνς. Η προσπάθειά τους για πρόκριση στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ είναι δύσκολη. Η Βόλφσμπεργκερ κι η Σαχτάρ έδειξαν σε Τούμπα κι ΟΑΚΑ ότι είναι εξαιρετικά ποιοτικές και πλέον έχουν τον πρώτο λόγο. Για τη Σαχτάρ -σε γενικές γραμμές- τα ξέραμε. Για την αυστριακή ομάδα τα μάθαμε. Στη φλεγόμενη Τούμπα, οι παίκτες της Βόλφσμπεργκερ έδειξαν καλά «διαβασμένοι» κι εξαιρετικά επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Το πρώτο ημίχρονο τούς ανήκει ολοκληρωτικά. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Λουτσέσκου ισορρόπησαν το παιχνίδι, αλλά μέχρι εκεί. Οι μεγάλες φάσεις έλειψαν κι η ισοπαλία μοιάζει εντέλει ως δίκαιο αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε μία εξαιρετική ομάδα. Ο Πάλμερ Μπράουν ήταν συγκινητικός, η μεσαία γραμμή δούλεψε παραγωγικά κι ο Πελιστρι ταλαιπώρησε την ουκρανική άμυνα. Οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων ευθύνονται που δεν είδαμε γκολ στην αναμέτρηση, που είχε ρυθμό κι υψηλή ένταση. Με βάση τον αριθμό των χαμένων ευκαιριών οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να έχουν πάρει τη νίκη. Ο Σφιντέρσκι έχασε ευκαιρία, ενώ ήταν μόνος του απέναντι στον Ρίσνιτς. Αυτό ίσως ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη επί Βιτόρια κι ας μη νίκησε. Έτσι παίζοντας σε μία εβδομάδα στην Πολωνία, έχει πιθανότητες να περάσει. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ν' ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η ομάδα που είχε την πιο δύσκολη αποστολή έκανε τελικά, από τις τρεις ελληνικές, την καλύτερη εμφάνιση. Οι ισοπαλίες ήταν τρεις, αλλά αυτή του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ έμοιαζε με νίκη. Όχι γιατί έχει περισσότερες πιθανότητες να αποκλείσει τους Ουκρανούς, αλλά επειδή θα πάει στην Κρακοβία με μεγαλύτερη πίστη από αυτή που υπήρχε πριν από τον χθεσινό αγώνα. Ο γκολκίπερ της Σαχτάρ κράτησε το αποτέλεσμα, όπως φυσικά και ο Ντραγκόφσκι στις ευκαιρίες των φιλοξενούμενων. Λιγοστές, πάντως, κυρίως για την έξοχη λειτουργία του Παναθηναϊκού που πιστώνεται ο Ρουί Βιτόρια.

Ο ανέτοιμος ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος που δεν ηττήθηκε από την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, η οποία ήταν θερμή για την επιστροφή Σαββίδη, αλλά «πάγωσε με την εικόνα ης ομάδας. Σε μια εβδομάδα είναι δύσκολο να έχουν αλλάξει πολλά, αλλά σαφώς ο ΠΑΟΚ θα είναι προετοιμασμένος πνευματικά για να διεκδικήσει πρόκριση απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Και όχι «σάκος του μποξ» όπως είχε παρουσιαστεί και παρέσυρε τον Λουτσέσκου και τους παίκτες του. Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα πλέι οφ μετά την ισοπαλία στη Λεμεσό, αλλά αυτό ήταν το μόνο ευχάριστο για τον Νίκολιτς. Προφανώς και το πρώτο 20λεπτο κυριαρχίας, αλλά όταν μια ομάδα προηγείται εκτός έδρας με δύο γκολ και ισοφαρίζεται πριν από το ημίχρονο δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα και τη λειτουργία της. Ελαφρυντικό για το δεύτερο μέρος η κόπωση από τις καιρικές συνθήκες.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Όταν η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0 πάνω στο τέταρτο, όλοι πιστέψαμε πως θα τελειώσει την υπόθεση πρόκριση ήδη από το πρώτο ματς στη Λεμεσό. Όταν ισοφαρίστηκε σε 2-2, καταλάβαμε όλοι πόσο επικίνδυνη ομάδα έχει ο Άρης και πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Όταν το ματς έληξε 2-2, το πράγμα έγινε ξεκάθαρο. Η ΑΕΚ τώρα, πρέπει να κερδίσει τον Άρη Λεμεσού μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια για να προκριθεί.

Αυτή είναι η συνθήκη που έφτιαξε η ΑΕΚ με το παιχνίδι της στη Λεμεσό. Και είναι μια συνθήκη που ουδείς μπορεί να αρνηθεί πως είναι υπέρ της.

Κάποιος μπορεί να πει, πως η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της, διότι κρατούσε το 2-0 και δεν είχε λόγο να αφήσει τόσο εύκολα να της φύγει από τα χέρια ένα τέτοιου είδους προβάδισμα. Αλήθεια είναι αυτό. Θεωρώ μάλιστα, πως δεν άρεσε καθόλου πρώτα στον Νίκολιτς, εξ ου και πήγε έξαλλος στα αποδυτήρια.

Όμως, στις αρχές Αυγούστου, με τον Γιόβιτς να κάνει ακόμα ατομικές προπονήσεις, τον Μαρίν να παίζει το πρώτο ματς ως βασικός, τον αμυντικό χαφ να μην έχει έρθει ακόμη, τον Πένραις να μπει ακόμα στην εξίσωση, είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να φτιάξει την ευκαιρία της. Διότι αυτό έκανε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αγωνίστηκαν χθες οι παίκτες της ΑΕΚ και του Άρη στη Λεμεσό ήταν απαράδεκτες και άκρως επικίνδυνες. Όταν ο αγώνας ξεκίνησε το θερμόμετρο έδειχνε 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία ήταν στο 69%, γεγονός που ανέβαζε κατά τρεις βαθμούς την αίσθηση της ζέστης. Όταν τελείωσε το μαρτύριο, η υγρασία είχε σκαρφαλώσει στο 73% με τον Περέιρα να δυσκολεύεται να πάρει ανάσες και να πιάνει το στήθος του. Πόσα κροκοδείλια δάκρυα θα χύνοντας από τους υποκριτές αν συνέβαινε το απευκταίο;

Το γεγονός ότι η ΑΕΚ έμεινε όρθια σ'αυτό το καμίνι είναι από μόνο του μία μεγάλη νίκη. Βέβαια, η ισοπαλία 2-2 αφήνει - και δικαίως - μία πικρή γεύση, λόγω των δύο γρήγορων γκολ που πέτυχε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Θα μπορούσε ωστόσο να ήταν χειρότερα τα πράγματα λόγω των έντονων συμπτωμάτων κούρασης που παρουσίασαν οι παίκτες του Νίκολιτς μετά το 70ο λεπτό. Ο Δικέφαλος έδειξε καλά στοιχεία αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά, κυρίως στον ανασταλτικό τομέα που προδίδεται εύκολα από τη μεσαία γραμμή. Όλες οι ομάδες βρίσκονται ακόμα σε φάση προετοιμασίας και θα ήταν άδικο να κριθούν αυστηρά. Δυστυχώς γι' αυτές, όμως, απ' αυτά τα παιχνίδια κρίνεται μεγάλο ποσοστό των στόχων μίας σεζόν.

