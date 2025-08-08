Βέρμπιτς: «Είχαμε έναν καβγά στον Παναθηναϊκό - Μου άρεσαν όλα στον Λεβαδειακό»

Ο μέσος του Λεβαδειακού αποκάλυψε πως ήρθε σε ρήξη με τους «πράσινους». «Στον Λεβαδειακό μου άρεσαν όλα γι’ αυτό ανανέωσα».

Για τους λόγους για τους οποίους έφυγε από τον Παναθηναϊκό μίλησε ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς ρίχνοντας «καρφιά» για τη στάση των «πράσινων».

Μιλώντας στο στο ουκρανικό ukrfootball.ua. ο μέσος του Λεβαδειακού, πλέον, αναφέρθηκε στον πρώτο χρόνο του στον Παναθηναϊκό.

«Τον πρώτο χρόνο έπαιζα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Έτσι άρχισε η πίεση από τους οπαδούς, γιατί περίμεναν το τρόπαιο για πολύ καιρό. Ήμασταν άτυχοι τότε. Θα λυπάμαι πάντα που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».

Για τη συνέχεια είπε… «Ήδη από τον δεύτερο χρόνο, άρχισαν τα προβλήματα. Τραυματίστηκα και γενικά ήμουν κάπως άτυχος. Μετά το EURO, επέστρεψα στον Παναθηναϊκό και είδα ότι δεν με υπολόγιζαν. Αν και μου είπαν ότι το έκαναν, εγώ κατάλαβα τα πάντα. Δεν με άφηναν να πάω σε άλλη ομάδα, γι’ αυτό είχαμε έναν καβγά και στην πραγματικότητα δεν έπαιξα για μισό χρόνο».

Όσο για το Λεβαδειακό… «Μετά βρήκα μια νέα ομάδα, τον Λεβαδειακό. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο ο Παναθηναϊκός, αλλά έπαιξα εκεί το δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25 και μου άρεσαν όλα. Γι’ αυτό ανανέωσα το συμβόλαιό μου μαζί του».