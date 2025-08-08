Σαχτάρ: Δίνει 8 εκατ. ευρώ στη Σάο Πάολο για τον 19χρονο Φερέιρα

Πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο γύρο του Europa League. Δεν παίζει στη ρεβάνς με τους "πράσινους" αν αποκτηθεί.

Ακόμη έναν Βραζιλιάνο είναι έτοιμη να βάλει στο ρόστερ της η Σαχτάρ.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο γύρο του Europa League είναι κοντά σε συμφωνία με την Σάο Πάολο για τον 19χρονο εξτρέμ Λούκας Φερέιρα.

Η Σαχτάρ προσφέρει 8 εκατ. ευρώ στη βραζιλιάνικη ομάδα και σύμφωνα με την Globo Esporte οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Ο ποδοσφαιριστής, εφόσον αποκτηθεί, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα ρεβάνς με τους «πράσινους» αφού δεν έχει δηλωθεί στη σχετική λίστα.

Ο Φερέιρα έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, απέναντι στην Μποταφόγκο. Στην παρθενική του σεζόν είχε 32 συμμετοχές και 4 γκολ.