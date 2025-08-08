Σπόρτινγκ: Στην αποστολή ο Βαγιαννίδης για το παιχνίδι με την Κάζα Πία

Έτοιμος για το ντεμπούτο του ο διεθνής μπακ στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Δύο νέες προσθήκες έχει η αποστολή της Σπόρτινγκ ενόψει του αποψινού αγώνα με την Κάζα Πία, στο Ρίο Μαϊόρ, στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, τον οποίο "έπιασε" ο φωτογραφικός φακός της "Record" να βγαίνει από το πούλμαν της ομάδας και τον αριστερό μπακ Ρικάρντο Κάνγκας. Ο διεθνής αμυντικός είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του εφόσον του ζητηθεί καθώς έχει ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα ενώ είναι σε φουλ φόρμα λόγω Παναθηναϊκού.

Η αποστολή της Σπόρτινγκ έφτασε στην Αλκομπάσα νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, όπου διανυκτέρευσε.

Την αποστολή της πορτογαλικής ομάδας περίμεναν λιγοστοί φίλοι της που της επεφύλασσαν θερμή υποδοχή.