Χειροκρότημα σε μια πολύ καλή ομάδα και πίστη για τη ρεβάνς

Η Σαχτάρ των έξι… σβηστών γκολ στην Μπεσίκτας, έφυγε απ’ την Αθήνα με αναστεναγμό ανακούφισης που πήρε το 0-0 και τώρα έρχεται η στιγμή να πάρει πίσω ο Παναθηναϊκός όσα έχει στερηθεί. Γράφει ο Λ.Μπακολιάς.

Η γκρίνια είναι εύκολη, ειδικά όταν έχεις κάτι να στηριχτείς για να γκρινιάξεις. Δε χρειάζεται αρνητισμός όμως, ειδικά σε στιγμές που θα κρυφτεί κάτι καλό. Αυτό που πάει να φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί, ναι, δεν έχει πετύχει κάτι μέχρι τώρα. Αποκλείστηκε από τη Ρέιντζερς, έχει μια δύσκολη ρεβάνς με τη Σαχτάρ. Αλλά ποδοσφαιρικά σου δείχνει και πλάνο και όμορφη εφαρμογή του.

Όσο κι αν ο καθένας τρέμει απ’ τα νεύρα που φέρνουν οι χαμένες ευκαιρίες και η ανικανότητα στο γκολ, η μεγάλη εικόνα δεν πρέπει να χαθεί. Προσωπικά δεν πιστεύαμε πως χωρίς Μπακασέτα και Ιωαννίδη, χωρίς δεύτερο μπακ και με μόνη διαθέσιμη λύση στον Κώτσιρα, θα μπορέσει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος πέραν αυτών, δεν έχει πάρει ακόμη δημιουργικό μέσο (Ουναΐ) και έξτρα λύση στα φορ.

Στην εξίσωση πάντα βάζεις και το με ποιον αντιμετωπίζεις. Ένα εξαιρετικό σύνολο με τεράστια ποιότητα και ικανότητα. Αυτό το σύνολο των 6 γκολ στην Μπεσίκτας, ανακουφίστηκε που έφυγε με 0-0 απ’ το ΟΑΚΑ. Και δίκιο έχει.

Ο Παναθηναϊκός δε νίκησε. Δε σκόραρε. Αλλά μας εξέπληξε με τη σωστή του νοοτροπία, την τακτική, την ομαδική και ατομική του δουλειά στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενο. Και νομοτελειακά θα δικαιωθεί. Μόλις το γκρουπ ολοκληρωθεί, χωρίς τις τόσες ατυχίες, θα μιλάμε για κάτι διαφορετικό.

Η ρεβάνς σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμένη υπόθεση. Στη νοοτροπία που είχαμε εμείς, ίσως να ήταν αρκετοί ακόμη. Η παρουσία αυτού του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ, μας έδειξε πως ήμασταν λάθος. Γιατί κρίνουμε το Τριφύλλι έχοντας αρνητική προδιάθεση για λόγους που όλοι γνωρίζουμε και δεν γίνεται να τους «σβήσουμε». Όμως αυτό θολώνει την κρίση πολλές φορές.

Το άδικο για τους Πράσινους είναι πως στα 6 ημίχρονα που έχουν παίξει ως τώρα, στα 5 ήταν μίνιμουμ από καλοί έως αρκετά καλοί. Πρέπει να τους προβληματίσει το 1 γκολ που έχουν σημειώσει, σαφέστατα. Αλλά είδαμε και τη Ρέιντζερς που εμείς τη θεωρούσαμε κακή ομάδα, τι έκανε στην Πλζεν. Βλέπουμε τώρα τη Σαχτάρ, η οποία μας είχε τρομάξει κόντρα στην Μπεσίκτας.

Δεν μπορεί αυτό το ποδοσφαιρικό… ύψος, να οφείλεται μόνο στη φανέλα που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ξεκάθαρα αγωνιστική ικανότητα, αρχές και πάνω σε αυτές βασίζεται η προσπάθεια. Ακόμη και η νοοτροπία, που δε δείχνει φόβο ή έντεκα παίκτες πίσω απ’ την μπάλα – θυμηθείτε αρκετές στιγμές των αγώνων στα πλέι οφ που πέρασαν και θα καταλάβετε τη διαφορά – έχει διαφοροποιηθεί σε κάτι καλύτερο. Αποτελεσματικό δεν είναι, γιατί αν ήταν δικαίως θα είχε περάσει το Τριφύλλι τους Σκωτσέζους και τώρα θα έκανε αυτό το πρώτο βήμα για να συνεχίσει απέναντι στους Τσέχους. Αντίθετα πρέπει να αντιμετωπίσει μια ομάδα ορισμό του κινδύνου.

Αυτά όλα φέρνουν μια άλλη αύρα για τη ρεβάνς. Γι’ αυτό επιλέγουμε να μη σταθούμε στις χαμένες ευκαιρίες, την ξεκάθαρη δυσκολία στο σκοράρισμα, στο γιατί δεν έχει έρθει ο επιτελικός και με τον τραυματισμό Μπακασέτα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, γιατί δεν ήρθε ο δεξιός μπακ κι όλα αυτά. Δεν είναι της στιγμής.

Αυτό που είναι της στιγμής, είναι η επιβράβευση μιας εξαιρετικής προσπάθειας ενός συνόλου και της θέλησης κάθε παιδιού που αγωνίστηκε. Η πίστη πως η ρεβάνς στην Κρακοβία δεν είναι… χαμένη υπόθεση. Έτσι νομίζαμε πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα. Η ομάδα μας διέψευσε. Μπράβο της και μακάρι να μας κάνει να έχουμε τύψεις που δεν την πιστέψαμε όσο θα έπρεπε, μετά το δεύτερο ματς.

Υ.Γ. Ο Πελίστρι στα 25 του θα είναι παίκτης για σημαντικό κλαμπ μεγάλου πρωταθλήματος και με ρόλο. Δεν ανοίγουμε κανενός τα μάτια, το παιδί είναι βασικός στην Ουρουγουάη. Έχει εξαιρετικά στοιχεία, μην σκαλώνουμε στην δυσκολία του στο σκοράρισμα. Αν έβαζε και εύκολα τα γκολ, η τιμή του θα ήταν 60-70 εκατ.

Υ.Γ.1: Η Σαχτάρ και ποδοσφαιρικά έδειξε την εφαρμογή των όσων είπε ο Αρντά Τουράν. Δηλαδή τον σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Θα προτιμούσαμε μια κάποια υποτίμηση…

Υ.Γ.2: Ό,τι κι αν γίνει στη ρεβάνς, σε 15 μέρες υπάρχει διαδικασία play offs σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Χρόνος δεν υπάρχει, μόνο ανάγκη ενίσχυσης στις θέσεις που φαίνεται πόσο το χρειάζεται η ομάδα. Θα είναι κρίμα, τεράστιο κρίμα, να κινδυνεύσει αυτή η προσπάθεια σχεδόν με αποτυχία σε κάποιο εφιαλτικό σενάριο, επειδή πέρα απ’ τη μη ολοκλήρωση των απαραίτητων κινήσεων, ήρθε και η ατυχία.