Ολυμπιακός: Τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Αλ Τααβόν

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στις 17.00 στο Σίταμ την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια «πετάνε» για Γερμανία.

Το τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους δίνει απόψε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στο Σίταμ στις 19.00 την Αλ Τααβόν από τη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Βερολίνο όπου το Σάββατο 9/8 θα αντιμετωπίσει σε νέο τεστ προετοιμασίας την Ουνιόν.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα φιλικά με Νάπολι στις 14/8 και Ίντερ στις 16 που θα είναι και τα τελευταία ενόψει της σέντρας του νέου πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μοιράσει τον χρόνο στα δύο κολλητά παιχνίδια στους ποδοσφαιριστές του, αναλόγως και τα προβλήματα που θα έχει. Σε ένα από αυτά θα αγωνιστεί ο Έσε που έχει επανέλθει μετά τον τραυματισμό του, ενώ η συμμετοχή του Γιάρεμτσουκ παραμένει ερωτηματικό μετά τις ενοχλήσεις. Δεν αναμένεται να παίξει ο Μπιανκόν που τραυματίστηκε στην προπόνηση.

Στα προηγούμενα πέντε φιλικά τους οι Πειραιώτες παρέμειναν αήττητοι με απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Ξεκίνησαν με τρεις κολλητές νίκες απέναντι σε Μπρέντα (3-2), Νόριτς (3-0) και Άλκμααρ (2-0), ακολούθησε η ισοπαλία με την Χέρενφεν (1-1) και προ ημερών η νέα νίκη κόντρα στην Ντεν Χάαγκ (3-2).