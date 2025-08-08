Χανιά: Απέκτησαν δανεικό τον νεαρό Φανουράκη από τον ΟΦΗ

Συνεχίζονται οι μεταγραφές στην ομάδα των Χανίων.

Άλλη μια μεταγραφή πραγματοποίησαν τα Χανιά. Η κρητική ομάδα απέκτησε δανεικό από τον ΟΦΗ τον 19χρονο επιθετικό, Θοδωρή Φανουράκη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την απόκτηση του νεαρού επιθετικού Θοδωρή Φανουράκη, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από τον ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-2026.

Ο 19χρονος φορ (γενν. 10/10/2005, ύψος 1,79μ.) ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ενώ σε ηλικία 13 ετών εντάχθηκε επίσημα στις ομάδες υποδομών της ΠΑΕ. Αγωνίστηκε αρχικά στην Κ15, στη συνέχεια στην Κ17, ενώ από τη σεζόν 2022-23 ήταν μέλος του ρόστερ της Κ19, όπου κατέγραψε 69 συμμετοχές, 8 γκολ και 3 ασίστ τα τελευταία τρία χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΟΦΗ.

Καλωσορίζουμε τον Θοδωρή στην οικογένεια των Χανίων και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, με υγεία και πολλές ποδοσφαιρικές χαρές!».