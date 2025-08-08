Η Άστον Βίλα είπε «όχι» στα 18 εκατ. της Έβερτον για τον ΜακΓκίν

Η Έβερτον επιχείρησε να αποκτήσει τον αρχηγό της Άστον Βίλα, ωστόσο η απάντηση των «χωριατών» ήταν αρνητική.

Η Βίλα θέλει να κρατήσει τον αρχηγό της, αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μεσαίας της γραμμή, απαντώντας αρνητικά στην πρόταση 18 εκατ. λιρών που κατέθεσε η Έβερτον.

Ο προπονητής των «ζαχαρωτών», Ντέιβιντ Μόγιες, θεωρεί τον 30χρονο μέσο ως προτεραιότητα και επιθυμεί να προσθέσει την ηγετική του ικανότητα, με την Έβερτον να ετοιμάζει νέα πρόταση.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο ΜακΓκιν βρίσκεται επίσης ψηλά στη λίστα της Νιούκαστλ, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική της γραμμή ενόψει της απαιτητικής σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ και το Τσάμπιονς Λιγκ.