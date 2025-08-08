Έντονο ενδιαφέρον από Μπάγερν και άλλες τρεις ομάδες για τον Τζάκσον

Η Μίλαν, η Γιουβέντους και η Μπάγερν Μονάχου έχουν διερευνήσει τους όρους μιας συμφωνίας για τον επιθετικό της Τσέλσι, Νικολά Τζάκσον.

Ο Τζάκσον βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι μετά τις μεταγραφές των Λίαμ Ντελάπ και Ζοάο Πέδρο, με την Τσέλσι να έχει ορίσει την τιμή πώλησής του στα 80 εκατ. ευρώ

Ήδη για τον νεαρό επιθετικό έντονο ενδιαφέρον έχουν δείξει η Μπάγερν Μονάχου, η Μίλαν και η Γιουβέντους, που έχουν κάνει ήδη κρούση στους «μπλε» για τον Τζάκσον.

Η Νιούκαστλ επίσης φαίνεται να παρακολουθεί την κατάσταση του Σενεγαλέζου επιθετικού, καθώς είναι ένας από τους πολλούς επιθετικούς που εξετάζουν, μετά το «ναυάγιο» με Εκιτικέ και Σέσκο.