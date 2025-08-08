Ο Άγιαξ «θωρακίζει» την άμυνα του με τον Κο Ιτακούρα

Ο «Αίαντας» ήρθε σε συμφωνία με την Γκλάντμπαχ για τον Ιάπωνα κεντρικό αμυντικό, που βρίσκεται ήδη στο Άμστερνταμ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο Άγιαξ θα καταβάλει στην γερμανική ομάδα το ποσό των 12.5 εκατ, ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του 28χρονου στόπερ, με τον Ιτακούρα να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο έως το 2029.

Ο Ιτακούρα σε δύο σεζόν με την φανέλα της Γκλάντμπαχ, κατέγραψε 80 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Άγιαξ να κινείται ταχύτατα για την απόκτησή του.

Ο Ιτακούρα μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που θα υποβληθεί, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον «Αίαντα» και θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του.