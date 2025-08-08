Σοκ στην Τσέλσι: Υπέστη ρήξη χιαστού ο Κόλγουϊλ

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού.

«Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν απαραίτητη. Ο Λιβάι θα ξεκινήσει τώρα την αποκατάστασή του και θα έχει τη στήριξη του ιατρικού τιμ του συλλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάρρωσής του στο Cobham», ανέφερε η ενημέρωση της Τσέλσι για τον Κόλγουϊλ.

Το διάστημα της απουσίας του 22χρονου στόπερ εκτιμάται στους 6-7 μήνες και η απουσία του αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τον Έντζο Μαρέσκα, αφού ο Κόλγουϊλ ήταν βασικό γρανάζι της αμυντικής γραμμής των Λονδρέζων, υπό την τεχνική ηγεσία του Ιταλού προπονητή.