Ο Αρτέτα επέκρινε την... αφέλεια των παικτών της Άρσεναλ στην άμυνα

Την... αφέλεια των παικτών του στην άμυνα επέκρινε ο Μικέλ Αρτέτα μετά την «φιλική» ήττα με 3-2 από τη Βιγιαρεάλ στο «Έμιρεϊτς», αποτέλεσμα που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα των «κανονιέρηδων» στην καλοκαιρινή προετοιμασία τους.

Η Άρσεναλ είχε ξεκινήσει με νίκες επί της Μίλαν και της Νιούκαστλ, όμως ακολούθησε η ήττα από την Τότεναμ και πλέον αυτή από την Βιγιαρεάλ, σε ένα ματς όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μόλις στο 33ο λεπτό.

«Το αποτέλεσμα πονάει. Ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί, αλλά εμείς σταθήκαμε αφελείς, κυρίως στον τρόπο που αμυνθήκαμε σε ανοιχτούς χώρους - και αυτό είναι κάτι που, με τον τρόπο που παίζουμε, πρέπει να το τελειοποιήσουμε απολύτως», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός και πρόσθεσε: «Δεν ήμασταν καθόλου καλοί σε αυτόν τον τομέα και αυτό μας κόστισε το παιχνίδι».

Παράλληλα, ο Αρτέτα εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρώτη εμφάνιση του Βίκτορ Γιόκερες με την Άρσεναλ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του από τη Σπόρτινγκ αντί 63,5 εκατ. ευρώ.

«Ήταν σημαντικό για εκείνον να ξεκινήσει βασικός, να αρχίσει να νιώθει το παιχνίδι και τη σύνδεση με την ομάδα. Είναι μαζί μας περίπου μία εβδομάδα, αλλά είδα πολλές καλές ενέργειες και μεγάλο σκοπό, ειδικά στον τρόπο που επιτίθεται στους χώρους», σχολίασε.

Τέλος, ο Ισπανός τεχνικός αποθέωσε τον 15χρονο μεσοεπιθετικό Μαξ Ντάουμαν, ο οποίος κέρδισε και το πέναλτι της Άρσεναλ: «Συνεχίζει να εντυπωσιάζει, χωρίς αμφιβολία. Η επίδραση που είχε ξανά σήμερα στο παιχνίδι, η αποτελεσματικότητα σε κάθε του ενέργεια, είναι απίστευτη».