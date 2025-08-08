Λουίς Ενρίκε στους παίκτες της Παρί: «Θα είμαστε πιο δυνατοί αυτή τη σεζόν»

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν Νασέρ Αλ Κελαϊφί βρέθηκε στο Campus της Παρί Σεν Ζερμέν, την επόμενη μέρα από την επανέναρξη των προπονήσεων των πρωταθλητών Ευρώπης και μαζί με τον Λουίς Ενρίκε, μιλησαν στους παίκτες για τη νέα σεζόν.

«Θα μας περιμένουν», είπε ο Νασέρ αλ Κελαϊφί. «Όλες οι ομάδες θα θέλουν να μας νικήσουν επειδή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Πρέπει να στοχεύσουμε να κερδίσουμε τα πάντα», πρόσθεσε πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία την περασμένη σεζόν κέρδισε τα πάντα εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων (ήττα από την Τσέλσι στον τελικό).

Ο Ισπανός προπονητής του Παρισινού συλλόγου, Λουίς Ενρίκε τόνισε επίσης την έννοια του συνόλου, τη δύναμη αυτής της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ τόνισε: «Θα είμαστε πιο δυνατοί αυτή τη σεζόν», είπε στους παίκτες. «Και ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα».

Μετά το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στις 13/8 με αντίπαλο την Τότεναμ στο Ούντινε, η Παρί Σεν Ζερμέν θα ξεκινήσει το γαλλικό πρωτάθλημα εκτός έδρας με τη Ναντ την Κυριακή 17 Αυγούστου.