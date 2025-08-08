Λουίς Ενρίκε στους παίκτες της Παρί: «Θα είμαστε πιο δυνατοί αυτή τη σεζόν»

«Θα μας περιμένουν», είπε ο Νασέρ αλ Κελαϊφί. «Όλες οι ομάδες θα θέλουν να μας νικήσουν επειδή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Πρέπει να στοχεύσουμε να κερδίσουμε τα πάντα», πρόσθεσε πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία την περασμένη σεζόν κέρδισε τα πάντα εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων (ήττα από την Τσέλσι στον τελικό).
Ο Ισπανός προπονητής του Παρισινού συλλόγου, Λουίς Ενρίκε τόνισε επίσης την έννοια του συνόλου, τη δύναμη αυτής της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ τόνισε: «Θα είμαστε πιο δυνατοί αυτή τη σεζόν», είπε στους παίκτες. «Και ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα».
Μετά το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στις 13/8 με αντίπαλο την Τότεναμ στο Ούντινε, η Παρί Σεν Ζερμέν θα ξεκινήσει το γαλλικό πρωτάθλημα εκτός έδρας με τη Ναντ την Κυριακή 17 Αυγούστου.