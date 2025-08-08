Στην Μπεσίκτας ο Εντιντί

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της απόκτησης του Γουίλφρεντ Εντιντί από την Μπεσίκτας.

Τα ξημερώματα ο – πρώην πλέον – μέσος της Λέστερ, προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αρχίσει μία νέα περιπέτεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπεσίκτας.

Ο Νιγηριανός – αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις – θα ανακοινωθεί επισήμως από τον τουρκικό σύλλογο, ο οποίος για να τον κάνει δικό του κατέβαλε στις “αλεπούδες” 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Την περασμένη σεζόν ο 29χρονος αμυντικός χαφ σημείωσε 1 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ σε 30 συνολικά εμφανίσεις με τη φανέλα της Λέστερ.