H Γιουνάιτεντ κάνει χώρο για τον Σέσκο - Συμφώνησε με Μίλαν για τον δανεισμό του Χόιλουντ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με την Μίλαν, για να παραχωρήσει στους «ροσονέρι» τον Ράσμους Χόιλουντ με την μορφή του δανεισμού.
Για την ώρα πάντως ο Χόιλουντ «κλωτσάει» στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Serie A, με τις δύο ομάδες να πιέζουν τον Δανό επιθετικό για να αποδεχθεί την μετακίνηση στην Μίλαν.
Με αυτόν τον τρόπο η Γιουνάιτεντ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του 23χρονου επιθετικού και να αδειάσει χώρο στην επίθεσή της για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Μπέντζαμιν Σέσκο.