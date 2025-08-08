H Γιουνάιτεντ κάνει χώρο για τον Σέσκο - Συμφώνησε με Μίλαν για τον δανεισμό του Χόιλουντ

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ετοιμάζονται να κλείσουν το deal με την Λειψία για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο και προχώρησαν σε μια κίνηση ελάφρυνσης της επιθετικής τους γραμμής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με την Μίλαν, για να παραχωρήσει στους «ροσονέρι» τον Ράσμους Χόιλουντ με την μορφή του δανεισμού.

Για την ώρα πάντως ο Χόιλουντ «κλωτσάει» στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Serie A, με τις δύο ομάδες να πιέζουν τον Δανό επιθετικό για να αποδεχθεί την μετακίνηση στην Μίλαν.

Με αυτόν τον τρόπο η Γιουνάιτεντ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του 23χρονου επιθετικού και να αδειάσει χώρο στην επίθεσή της για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Μπέντζαμιν Σέσκο.