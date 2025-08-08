Ράτζκοφ: «Ομάδα με μεγάλη εμπειρία η ΑΕΚ, θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω»

Ο προπονητής του Άρη Λεμεσού, Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά το 2-2 με την ΑΕΚ, σημείωσε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα από το ματς, ενώ στάθηκε και στην εμπειρία που διαθέτει η Ένωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είχαμε καλή απόδοση, απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο. Θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και το έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου. Είναι έμπειρη ομάδα η ΑΕΚ με έμπειρο προπονητή. Δεν θα άλλαζα κάτι από την ομάδα μου, από αυτά που έκανα στο σημερινό παιχνίδι.

Ο κόσμος μας βοήθησε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη προς τους παίκτες μας. Η χρηματιστηριακή αξία μας ομάδας δεν παίζει μπάλα, σημασία έχει τι κάνουν οι παίκτες στο γήπεδο. Τα γκολ που δεχθήκαμε, ήταν από δικά μας λάθη.

Το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο άθλημα. Αν ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για δώρα, είναι η άποψη του και την σεβόμαστε. Είναι ένα παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο δικό μας παιχνίδι. Ξέρουμε ήδη τι κάναμε λάθος σήμερα και θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε».