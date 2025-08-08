Conference League: Επίδειξη δύναμης από Ομόνοια και Άντερλεχτ

Η Ομόνοια έκανε αυτό που δεν μπόρεσε ο Άρης στον προηγούμενο γύρο. Πέρασε από το Αζερμπαϊτζάν με εμφατική νίκη 4-0 επί της Αράζ Ναχτσιβάν, στον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League, και ουσιαστικά εξασφάλισε από τώρα την πρόκριση στα play off.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λοΐζου, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (13’ και 22’), ενώ στο δεύτερο μέρος σκόραραν και οι Εβάντρο (55’) και Γιόβετιτς (58’), ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των Κυπρίων.
Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Άντερλεχτ, που επικράτησε με 3-0 της Σέριφ Τιρασπόλ στις Βρυξέλλες, χάρη στα τέρματα των Ανγκούλο (19’), Ντόλμπεργκ (48’) και Βερσάερεν (81’), κάνοντας ήδη το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Οι Βέλγοι είναι ο πιθανός αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off, αν η «Ένωση» ξεπεράσει στη ρεβάνς το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, μετά το 2-2 στο πρώτο παιχνίδι.
Αποτελέσματα πρώτων αγώνων Γ’ προκριματικού Conference League:
Τρίτη 5/8
Κλάκσβικ – Νέμαν Γκρόντνο 2-0
Πέμπτη 7/8
Αράζ – Ομόνοια 0-4
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2
Ζαλγκίρις – Αρντά 0-1
Μιλσάμι – Βίρτους 3-2
Ρόζενμποργκ – Χάμαρμπι 0-0
Μπάνικ – Αούστρια Βιέννης 4-3
ΑΙΚ – ΕΤΟ Γκιόρ 2-1
Ρίγα FC – Μπεϊτάρ 3-0
Σίλκεμποργκ – Γιαγκελόνια 0-1
Βίκινγκ – Μπασακσεχίρ 1-3
Ολίμπια – Εγκνατία 0-0
Ντιφερντάνζ – Λεβάντια 2-3
Βίκινγκουρ – Λίνφιλντ 2-1
Σπάρτα Πράγας – Αραράτ 4-1
Άλκμααρ – Βαντούζ 3-0
Άντερλεχτ – Σέριφ Τιρασπόλ 3-0
Πολισία – Πάκσι 3-0
Λέφσκι – Σαμπάχ 1-0
Λοζάνη – Αστάνα 3-1
Λουγκάνο – Τσέλιε 0-5
Μπαλκάνι – Σάμροκ Ρόβερς 1-0
Κραϊόβα – Σπάρτακ Τρνάβα 3-0
Βίκινγκουρ Ρ. – Μπρόντμπι 3-0
Σεντ Πάτρικς – Μπεσίκτας 1-4
Ραπίντ – Νταντί Γιουν. 2-2
Χάιντουκ – Ντιναμό Σίτι 2-1
Λαρν – Σάντα Κλάρα 0-3
Ράκοβ – Μακάμπι Χάιφα 0-1
Παρτιζάν – Χιμπέρνιαν 0-2
Οι ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί για τις 13 και 14 Αυγούστου.