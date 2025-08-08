Conference League: Επίδειξη δύναμης από Ομόνοια και Άντερλεχτ

Η Ομόνοια σάρωσε την Αράζ εκτός έδρας, η Άντερλεχτ δεν άφησε περιθώρια στη Σέριφ και οι πρώτοι αγώνες του Γ’ προκριματικού γύρου του Conference League άνοιξαν με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η Ομόνοια έκανε αυτό που δεν μπόρεσε ο Άρης στον προηγούμενο γύρο. Πέρασε από το Αζερμπαϊτζάν με εμφατική νίκη 4-0 επί της Αράζ Ναχτσιβάν, στον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League, και ουσιαστικά εξασφάλισε από τώρα την πρόκριση στα play off.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λοΐζου, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (13’ και 22’), ενώ στο δεύτερο μέρος σκόραραν και οι Εβάντρο (55’) και Γιόβετιτς (58’), ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των Κυπρίων.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Άντερλεχτ, που επικράτησε με 3-0 της Σέριφ Τιρασπόλ στις Βρυξέλλες, χάρη στα τέρματα των Ανγκούλο (19’), Ντόλμπεργκ (48’) και Βερσάερεν (81’), κάνοντας ήδη το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Οι Βέλγοι είναι ο πιθανός αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off, αν η «Ένωση» ξεπεράσει στη ρεβάνς το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, μετά το 2-2 στο πρώτο παιχνίδι.

Αποτελέσματα πρώτων αγώνων Γ’ προκριματικού Conference League:

Τρίτη 5/8

Κλάκσβικ – Νέμαν Γκρόντνο 2-0

Πέμπτη 7/8

Αράζ – Ομόνοια 0-4

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2

Ζαλγκίρις – Αρντά 0-1

Μιλσάμι – Βίρτους 3-2

Ρόζενμποργκ – Χάμαρμπι 0-0

Μπάνικ – Αούστρια Βιέννης 4-3

ΑΙΚ – ΕΤΟ Γκιόρ 2-1

Ρίγα FC – Μπεϊτάρ 3-0

Σίλκεμποργκ – Γιαγκελόνια 0-1

Βίκινγκ – Μπασακσεχίρ 1-3

Ολίμπια – Εγκνατία 0-0

Ντιφερντάνζ – Λεβάντια 2-3

Βίκινγκουρ – Λίνφιλντ 2-1

Σπάρτα Πράγας – Αραράτ 4-1

Άλκμααρ – Βαντούζ 3-0

Άντερλεχτ – Σέριφ Τιρασπόλ 3-0

Πολισία – Πάκσι 3-0

Λέφσκι – Σαμπάχ 1-0

Λοζάνη – Αστάνα 3-1

Λουγκάνο – Τσέλιε 0-5

Μπαλκάνι – Σάμροκ Ρόβερς 1-0

Κραϊόβα – Σπάρτακ Τρνάβα 3-0

Βίκινγκουρ Ρ. – Μπρόντμπι 3-0

Σεντ Πάτρικς – Μπεσίκτας 1-4

Ραπίντ – Νταντί Γιουν. 2-2

Χάιντουκ – Ντιναμό Σίτι 2-1

Λαρν – Σάντα Κλάρα 0-3

Ράκοβ – Μακάμπι Χάιφα 0-1

Παρτιζάν – Χιμπέρνιαν 0-2

Οι ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί για τις 13 και 14 Αυγούστου.