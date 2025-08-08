Στην Τούμπα ο Γκαγκάτσης για το ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας μετά από επίσημη πρόκληση του Ιβάν Σαββίδη και παρακολούθησε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Βόλφσμπεργκερ.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, επέστρεψε στο γήπεδο της Τούμπας μετά από 5,5 χρόνια και παρακολούθησε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τους Αυστριακούς από την προεδρική σουίτα.

Μαζί του εκτός από τους δύο γιους του, Γιώργο και Νίκο ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ως επίσημος προσκεκλημένος του Ιβάν Σαββίδη.

Έτσι, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, αποδέχθηκε την πρόσκληση του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ, είδε το ματς του Δικεφάλου με την Βόλφσμπεργκερ και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να παρακολουθήσει και ευρωπαϊκά παιχνίδια των άλλων ελληνικών ομάδων