Βιτόρια για τις χαμένες ευκαιρίες: «Δεν μπορεί να μη γυρίσει»! - Τι είπε για τον Ουναΐ

Σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πίσω από το ποδόσφαιρο όσα του... χρωστάει εμφανίστηκε ο Ρουί Βιτόρια, μετά το 0-0 με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τι ανέφερε για Ζαρουρί και την υπόθεση Ουναϊ...

Με άκρως ενδιαφέρουσες ατάκες η συνέντευξη Τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, δήλωσε σίγουρος πως θα... γυρίσει η τύχη στο κομμάτι των χαμένων ευκαιριών, ενώ μίλησε και για τη θέση του Ζαρουρί κι αν η ενδεχόμενη χρησιμοποίησή του στον άξονα επηρεάζει την υπόθεση Ουναΐ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το SDNA ότι παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Μαροκινού μεσοεπιθετικού της Μαρσέιγ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός:

Για το παιχνίδι: Ήμασταν πάρα πολύ καλά τακτικά, απέναντι σε μία δυνατή ομάδα που πέρυσι έπαιζε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι πολύ καλά δουλεμένη, οι παίκτες γνωρίζουν το παιχνίδι του άλλου. Δεν μπορείς να εξουδετερώσεις εντελώς τον αντίπαλο, αλλά το κάναμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μόνο προς το τέλος δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες. Οπότε ναι μεν τα πήγαμε καλά θεωρώ στο τακτικό κομμάτι, αλλά μπορούμε να τα πάμε ακόμη καλύτερα στη ρεβάνς. Από την δική μας πλευρά είχαμε τις στιγμές μας, ήταν πιο επικίνδυνες από της Σαχτάρ. Ωστόσο σε τέτοια παιχνίδια, πρέπει να είσαι πάρα πολύ κυνικός και αποτελεσματικός και δυστυχώς για ακόμα μία φορά δεν το είχαμε αυτό. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι πως έχουμε δείξει ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε πολύ καλά σε παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους. Επίσης στο δεύτερο παιχνίδι θα έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε γιατί είχαμε κάποια προβλήματα αυτές τις μέρες. Θα δουλέψουμε σε κάποια τακτικά κομμάτια αυτές τις μέρες. Στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία αν παίζουν οι ομάδες εντός ή εκτός έδρας. Είναι ξεκάθαρα ανοιχτή η πρόκριση. Κι αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι πολύ παράξενο και κρίμα, που δύο πάρα πολύ καλές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ θα μείνουν στο τέλος έξω από το Γιουρόπα Λιγκ. Βλέποντας και τα υπόλοιπα ζευγάρια, είναι πολύ κρίμα να αναμετρώνται μεταξύ τους σε αυτή τη φάση.

Για τις χαμένες ευκαιρίες και ότι οι σέντερ φορ έχουν πολύ λίγες τελικές στα τρία ευρωπαϊκά ματς: Δεν θα έλεγα ότι είμαι ανήσυχος. Χαίρομαι γιατί βλέπω μία ομάδα που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Σίγουρα το έχω κι εγώ στο μυαλό μου. Νομίζω ότι οι διαδικασίες που έχουμε είναι σωστές, δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες που είναι θετικό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δραματοποιούμε πολύ τέτοιες καταστάσεις. Στις προπονήσεις δουλεύουμε πολύ, θεωρώ πως είναι κάτι συμπτωματικό που μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει και θα πετύχουμε ευκαιρίες στις τόσες ευκαιρίες που δημιουργούμε μέχρι τώρα.

Για το γεγονός ότι και στα τρία πρώτα ματς της σεζόν MVP ήταν ο αντίπαλος τερματοφύλακας κι αν "χρωστάει" κάτι το ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω, αυτό βέβαια είναι και η δουλειά του τερματοφύλακα. Αλλά πραγματικά κι εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει αυτό. Σε εισαγωγικά, κάτι μας "χρωστάει" το ποδόσφαιρο. Αυτό δείχνει και την αξία για τους τρόπους που έχουμε να φτάνουμε στην αντίπαλη εστία. Το ίδιο είχε συμβεί και στους προηγούμενους αγώνες. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα είναι εκεί, προσπαθεί να παίξει θετικό ποδόσφαιρο, δημιουργίας, προσπαθεί να φτιάξει φάσεις. Είναι κάτι που μπορεί να γυρίσει και θα γυρίσει. Δεν μπορεί να μη γυρίσει!

Για το αν θα άλλαζε κάτι στη ρεβάνς: Αυτό που σίγουρα δεν αλλάζουμε και είναι αδιαπραγμάτευτο είναι η νοοτροπία που έχουμε σε όλα τα παιχνίδια μας. Μία ομάδα που ξέρει πολύ καλά τοι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Όταν θέλει να πιέσει ψηλά, το κάνει. Δείχνει πολύ μεγάλο θάρρος. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό να γίνεται κάθε φορά. Όταν πρέπει να αμυνθεί στο δικό της 1/3 τοπ κάνει χωρίς άγχος. Με την μπάλα στα πόδια προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιους αυτοματισμούς κι αυτό το κάνει με καλή συχνότητα. Όλα αυτά είναι σίγουρα πράγματα που θέλω να κρατήσω. Όσον αφορά αυτά που θα άλλαζα, αφορούν το τακτικό κομμάτι. Έχουμε παίξει το πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι είχαμε απέναντί μας μία πολύ καλή ομάδα, με ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ καλούς αυτοματισμούς. Να μπορέσουμε να δούμε πως μπορούμε να τους εξουδετερώσουμε ακόμα περισσότερο ή να τους πιέσουμε ακόμα καλύτερα ψηλά και στο επιθετικό μας κομμάτι πως θα κρατήσουμε ακόμα περισσότερο την μπάλα και θα φτιάξουμε περισσότερες φάσεις. Διαφοροποιήσεις σίγουρα θα γίνουν.

Αν ο σημερινός Παναθηναϊκός ήταν κοντά σε αυτό που έχει στο μυαλό του και την μεταγραφή του Ζαρουρί: Η ομάδα έχει ακόμα περιθώρια μεγάλης βελτίωσης. Το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Θα γίνουμε ακόμα καλύτεροί όταν σταθεροποιηθεί ο κόσμος της ομάδας και θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερους αυτοματισμούς στο παιχνίδι μας. Ναι μεν είμαι ικανοποιημένος από τη νοοτροπία που δείχνουμε, τη διάθεση, το πάθος, κοιτάμε τον αντίπαλο στα μάτια ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ξέρω ότι η ομάδα θα βελτιωθεί πάρα πολύ και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό.

Για τον Ζαρουρί είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα προσφέρει στην ομάδα. Τον θέλαμε στην ομάδα, και μάλιστα νωρίτερα. Ενσωματώνεται με τους συμπαίκτες του. Αποφάσισαν να τον βάλω σήμερα και είχε δύο πολύ καλές ατομικές ενέργειες, παραλίγο να σκοράρει στο ντεμπούτο του. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως ότι κανένας παίκτης δεν μπορεί να έρθει και να μας λύσει τα προβλήματα. Θέλουμε να αυξήσουμε τον εσωτερικό ανταγωνισμό, να έχουμε δύο ισάξιους σε κάθε παίκτη, να σπρώχνει ο ένας τον άλλο. Ο Ζαρουρί κουμπώνει πολύ καλά σε αυτό το πλαίσιο, νεαρός, με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Θα κουμπώσει πάρα πολύ.

Για τον Πάλμερ-Μπράουν: Είναι φανταστικός. Βλέπω έναν πολύ διαφορετικό ποδοσφαιριστή, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχει γίνει ένας στόπερ μεγάλης ποιότητας. Πραγματικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν, έχει κάνει πολύ καλό δίδυμο με τον Τουμπά. Μας δίνει καλύτερη ποιότητα στο χτίσιμο από πίσω. Σε κάθε περίπτωση αυτό για μένα δεν σημαίνει κάτι, όπως είπα και πριν, θέλουμε δύο ισάξιους σε κάθε θέση. Πίσω τους υπάρχουν δύο καταπληκτικοί παίκτες, όπως ο Ίνγκασον και ο Γεντβάι. Είναι δύο παίκτες που καταφέρνουν και σπρώχνουν την ομάδα πιο ψηλά (ο Πάλμερ με τον Τουμπά), οπότε τα χαφ αισθάνονται ασφάλεια για να πιέσουν πιο ψηλά. Επίσης είναι πολύ γρήγοροι και καταφέρνουν να κόβουν τις αντίπαλες επιθέσεις. Φέτος θεωρώ ότι κάθε ποδοσφαιριστής θα πρέπει να είναι έτοιμος... να μην παίξει, γιατί είναι τέτοιο το επίπεδο των παικτών μας.

Για τη θέση του Ζουραρί στο πλάνο του: Και στον άξονα και στα πλάγια. Αρχικά ως προτεραιότητα στη θέση του εξτρέμ, αλλά και πίσω από τον επιθετικό.

Για το αν η παρουσία του Ζαρουρί στον άξονα αναιρεί την πιθανή μεταγραφή του Ουναΐ: Το ρόστερ δεν έχει κλείσει, θα έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ ως προπονητής θα ήθελα να έχω όλους τους παίκτες από πριν. Αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά το πώς λειτουργεί το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Είμαι σίγουρος πως όταν το ρόστερ ολοκληρωθεί, η ομάδα θα είναι πολύ πιο δυνατή.

