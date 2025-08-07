Η Σαχτάρ… έπεσε από την Ακρόπολη, ο σπουδαίος Παναθηναϊκός μπορεί την πρόκριση στην Πολωνία!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σπουδαία εμφάνιση του Παναθηναϊκού που στρίμωξε στα σχοινιά την Σαχτάρ και παρά το γεγονός ότι δεν τη νίκησε δείχνει απόλυτα ικανός για την πρόκριση στην Πολωνία.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την Σαχτάρ να φαίνεται μέτρια ομάδα, την στρίμωξε για τα καλά είχε τρομερή ψυχή και πάθος, αλλά για άλλη μία φορά στις τέσσερις, πέντε καθαρές ευκαιρίες δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Ρζνικ κατέβασε τα ρολά και η Σαχτάρ μοιάζει απόψε να έπεσε από την Ακρόπολη και να βρήκε πορτοφόλι.

Ο Βιτόρια παρουσίασε έναν Παναθηναϊκό, για άλλο ένα Ευρωπαϊκό παιχνίδι άψογο τακτικά. Κέρδισε κατά κράτος τον Αρντάμ Τουράν, αλλά για άλλη μία φορά είδε την ομάδα του να μην παίρνει αυτό, που εδικαιούτο.

Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να νικήσει καθαρά την ομάδα, που έκανε πλάκα στην Μπεσίκτας των αστεριών βάζοντάς της έξι γκολ στον προηγούμενο γύρο και αυτό δείχνει, το πόσο σπουδαία εμφάνιση έκανε η ομάδα του Βιτόρια. Η Σαχτάρ είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό δεν φάνηκε απόψε, λόγω της εμφάνισης του Παναθηναϊκού. Κάτι που έγινε και με την Ρέιντζερς. Ναι η ομάδα δεν νίκησε, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε και να πούμε, ότι αν συνεχίσει να παίζει έτσι, το ποδόσφαιρο θα της δώσει αυτό, που αξίζει.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί και άλλο αυτό. Ο Βιτόρια προτίμησε να βάλει τον Τετέ στο 10, για να πάρει κάποιο γκολ, κάποια ασίστ, αλλά δυστυχώς δεν ήταν η βραδιά του και ένα σουτ που επιχείρησε απέκρουσε ο Ρζνικ. Ο Τσιριβέγια με εκπληκτικές αλλαγές πλευράς, έσπασε το πρέσινγκ των αντιπάλων, ο Μαξίμοβιτς ήταν παντού και έκοβε τα πάντα και θα έδινε και ασίστ, αν ο Σβιντέρσκι δεν έχανε την ευκαιρία του αγώνα.

Ο Κώτσιρας έκανε ένα τεράστιο παιχνίδι, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά έστησαν ένα αμυντικό τείχος και αν δεν έκανε το μοναδικό λάθος ο Πάλμερ στο 17 η Σαχτάρ δεν θα έκανε άλλη ευκαιρία μέχρι το 91. Και στις δύο περιπτώσεις επενέβη ο Ντραγκόφσκι σωτήρια.

Σπουδαίο παιχνίδι και από τον Πελίστρι, που ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης, ενώ και αμυντικά βοήθησε πολύ τον Κώτσιρα και φάνηκε η απουσία του το δεκάλεπτο , που έπαιξε αριστερά και δεξιά ήταν ο Τετέ.

Θα ήταν άδικο, όμως, να έχεις κάνει τόσες καθαρές ευκαιρίες και να δεχθείς έτσι ένα γκολ και να χάσεις και το ματς.

Ο Παναθηναϊκός αυτή την φορά δεν πρέσαρε ψηλά, αλλά στοχευμένα με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην Σαχτάρ . Το γκολ δεν ήρθε όμως.

Στο 14 ο Τουμπά με κεφαλιά μέσα από την περιοχή δεν σημάδεψε εστία και χάθηκε μεγάλη ευκαιρία.

Στο 45 σε μία σουτάρα του Πελίστρι ο Ρζνικ έκανε την απόκρουση του αγώνα.

Στο 46 σουτ του Τετέ μέσα από την περιοχή το μπλόκαρε ο Ρζνικ.

Στο 59 από κόρνερ του Τετέ, ο Τσέριν μόνος του μέσα στην περιοχή με κεφαλιά δεν βρήκε εστία.

Στο 80 από πάσα του Μαξίμοβιτς ο Σβιντέρσκι βγήκε απέναντι στον Ρζνικ. Αυτά τα γκολ είναι το ψωμί του. Δεν το έβαλε, όμως, ούτε αυτός, ο Ρζνικ έκανε άλλη μία σπουδαία απόκρουση.

Στο 83 από πάσα του Γερεμέγεφ ο Ζαρουρί ανάγκασε τον Ρζνικ να πέσει στην γωνία του και να κάνει άλλη μία μεγάλη απόκρουση.

Εξι καθαρές ευκαιρίες, μηδέν γκολ. Το μόνο σημείο, που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός απόψε, όπως και με την Ρέιντζερς. Αλλά η εμφάνιση, που έχει κάνει δεν μπορεί να καλυφθεί από το 0-0. Ηταν σπουδαίος ο Παναθηναϊκός και το γκολ, που του λείπει, αν συνεχίσει να παράγει έτσι θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου.

Ο Βιτόρια έκανε διαχείριση και αλλαγές και με βάση τις διαθέσεις του Λάμπρεχτς, που και αυτός έπαιξε 100-0 κατά του Παναθηναϊκού συνεχίζοντας την παράδοση των διαιτητών, που ορίζει η ΟΥΕΦΑ του Θεοδωρίδη. Εδωσε μία ανύπαρκτη κάρτα στον Τσιριβέγια και ανάγκασε τον Βιτόρια να τον κάνει αλλαγή στο 55, όταν είδε τον διαιτητή να δίνει ένα ανύπαρκτο φάουλ σε βάρος του Τσιρβέγια, που έκοψε καθαρά την μπάλα. Μπήκε στην θέση του ο Σιώπης, που έπαιξε με λύσσα και κάλυψε πολλού χώρους. Εβγαλε και τον Κυριακόπουλο, που είχε κάρτα και έβαλε τον Μλαντένοβιτς, έβαλε τον Τσέριν στα χαφ, σωστά, βλέποντας τον Τετέ να υστερεί, όταν η ομάδα αμύνεται. Βγήκε ο Τζούρισιτς, που έτσι και αλλιώς δεν ήταν να παίξει παραπάνω, πέρασε ο Τετέ δεξιά. Όταν είδε ο Βιτόρια ότι η Σαχτάρ σημάδεψε την πλευρά του Τετέ, διότι δεν βοήθαγε τον Κώτσιρα, όπως το έκανε ο Πελίστρι το άλλαξε μέσα σε δέκα λεπτά και έφερε τον Πελίστρι πάλι δεξιά και σταμάτησε η Σαχτάρ να γίνεται επικίνδυνη από αυτή την πλευρά.

Όλα τα έκανε σωστά ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μία σπουδαία ομάδα , αλλά για άλλη μία φορά δεν είχε το γκολ. Αν παίξει το ίδιο καλά, μπορεί το γκολ να έρθει στην Πολωνία και η ομάδα να πάρει μία σπουδαία πρόκριση. Την αξίζει και με το παραπάνω με βάση την σημερινή της απόδοση.

*Για άλλη μία φορά οι 30.000 που ήρθαν στο ΟΑΚΑ μέσα στον Αύγουστο βοήθησαν πολύ την ομάδα και περίμεναν ένα γκολ, για να βάλουν φωτιά στο ΟΑΚΑ, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε.

*Για τον Λάμπρεχτς είπα ότι έπαιξε 100-0 σε βάρος του Παναθηναϊκού. Χάρισε κάρτες στα δύο κεντρικά χαφ τη; Σαχτάρ Οσερένκο και Σουντάκοφ και στο 43 ο Κυριακόπουλος έβγαινε μόνος του από αριστερά, αλλά ο διαιτητής γύρισε πίσω την φάση και έδωσε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού! Μιλάμε για άλλη μία εχθρική διαιτησία τα τελευταία χρόνια, από την ΟΥΕΦΑ του Θεοδωρίδη, που δεν φταίει για …τίποτα και όλα είναι συμπτωματικά….

*Αυτή η ομάδα με τον Ουναί η κάποιον άλλον τέτοιο χαφ, ένα δεξί μπακ σπουδαίο και έναν επιθετικό αντί του Γερεμέγεφ μόλις δέσει δείχνει ότι φέτος μπορεί να περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά τον Ζαρουρί, που την πρώτη του εμφάνιση παραλίγο να σκοράρει.Πρώτα η πρόκριση την ερχόμενη Πέμπτη στην Κρακοβία. Η αποψινή κατάθεση ψυχής από τους παίκτες, είναι αυτό που χρειάζεται και σε μία εβδομάδα ο Παναθηναϊκός και να τον πάει και λίγο η π…. η μπάλα.