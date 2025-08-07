Κένι: «Θα δώσω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, εκπληκτικός ο κόσμος μας!»

Οι δηλώσεις του Τζόντζο Κένι στην μεικτή ζώνη της Τούμπας μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Βολφσμπέργκερ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, νιώθω ευγνώμων που έπαιξα μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, η ομάδα θέλει δουλειά, πρέπει να πάμε στον επαναληπτικό και να τα δώσουμε όλα για την πρόκριση.

Την επόμενη βδομάδα πρέπει να φτιάξουμε περισσότερες ευκαιρίες, να σκοράρουμε. Πιστεύω στην ομάδα και τον προπονητή, έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο.

Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, δουλειά μου είναι να δίνω τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα, αυτό περιμένουν όλοι στον ΠΑΟΚ από εμένα και θα παλέψω για την ομάδα.

Όταν μπήκα μέσα στο γήπεδο ένιωσα υπέροχα που είδα ένα γεμάτο γήπεδο να φωνάζει, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για την παρουσία και στήριξή του».