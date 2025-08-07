Τουράν: «Ήταν 100% πέναλτι, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Αρντά Τουράν, που εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία, ζητώντας πέναλτι στον Ρεγκινάλντο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός:

Αρχικά είπε: Δεν είμαι ευχαριστημένος με το σκορ, αλλά με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε κυρίαρχοι, έχω μεγάλο σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, με την μπάλα στα πόδια, στο τρανζίσιον και στα στημένα. Με ικανοποίησε η απόδοσή μας, αλλά θέλαμε κάποιο γκολ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το βελτιώσουμε. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, θα τους δούμε στο επόμενο παιχνίδι.

Για τη φάση με τον Ρεγκινάλντο και το γεγονός ότι ο διαιτητής δεν πήγε στο VAR: Είναι διαφορετικό να διαιτητεύεις ένα παιχνίδι και να νιώθεις το παιχνίδι. Όταν έχεις έναν παίκτη και πηγαίνει με 30 χλμ. Και τον σπρώχνεις και πέφτει, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει ο διαιτητής. Αν το VAR δεν είναι εκεί γι’ αυτό, δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Είμαι πολύ λυπημένος γι’ αυτό. Εγώ ξέρω ότι έχασα έναν παίκτη, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Ήταν 100% πέναλτι για μένα. Μίλησα στον διαιτητή, δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.

Για την εμφάνιση του Ρέζνικ: Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, πολύ καλός χαρακτήρας. Περίμενα αυτή την εμφάνιση.

Για τον Κέβιν, το βασικό είναι να γυρίσει υγιής, γιατί αυτό έχει σημασία για τους παίκτες μας.

Για το τι πρέπει να αλλάξει στη ρεβάνς: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι για να διορθώσω, είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που παίξαμε.

