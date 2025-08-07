Πάει να κλείσει και Ζενόν με συνταγή... Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός!

Αργεντινός δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τις απαιτήσεις της Μπόκα Τζούνιορς και θα επιστρέψουν δυναμικά με πρόταση ανάλογη της απόκτησης του Βραζιλιανοϊταλού winger από την ιταλική Κόμο.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με την Μπόκα Τζούνιορς για τον Κέβιν Ζενόν, ο οποίος πλησιάζει στον Πειραιά με ένα ποσό κοντά στα 8,5 εκατ. ευρώ, όσα περίπου έδωσαν στην Κόμο για να τον έτερο winger τους, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αργεντινού δημοσιογράφου, Λουίς Φρεγκόσι, o 24χρονος άσος ετοιμάζεται για το πρώτο «κεφάλαιό» του μακριά από την Λατινική Αμερική: «Ο Κέβιν Ζενόν είναι πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Μπόκα Τζούνιορς. Σημαντικές οι στιγμές της διαπραγμάτευσης».