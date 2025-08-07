Τουμπά: «Το 0-0 δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε»

Ο στόπερ του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά δήλωσε ότι αν η ομάδα του παίξει σοβαρά στη ρεβάνς θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Αχμέτ Τουμπά στην κάμερα της Cosmote.

«Δεν ήταν εύκολος αγώνας, η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που σχεδόν κάθε χρόνο παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κοιτάξαμε να κάνουμε ένα σωστό αγώνα, να σταθούμε σοβαρά στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θα κοιτάξουμε να κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα.

Μελετάμε καλά τον αντίπαλο, βλέπουμε τις κινήσεις του, κάνουμε μια πολύ σοβαρή ανάλυση του, και σήμερα παίξαμε καλά και με τη Ρέιντζερς παίξαμε καλά αλλά το αποτέλεσμα δεν μας ευνόησε, σήμερα ήρθαμε 0-0 δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αν σταθούμε και στη ρεβάνς με τον ίδιο τρόπο, σοβαρά, χωρίς να τα παρατάμε θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Τον ήξερα το Ζαρουρί από το Βέλγιο, είμαι χαρούμενος που είναι εδώ, ήρθε πριν λίγο αλλά έδειξε θετικά στοιχεία. Κοιτάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα συμπαγή, γερή, αλληλέγγυα και όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να έχουμε νίκες»