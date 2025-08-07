Λουτσέσκου: «Κορυφαίοι Κένι - Παβλένκα και Μεϊτέ, πάμε για την πρόκριση στην Αυστρία»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην απόδοση των Κένι και Παβλένκα, αλλά και σε αυτή του Μεϊτέ, δίνοντας σύνθημα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ξεχώρισε τους Κένι-Παβλένκα και Μεϊτέ, από τη... λευκή ισοπαλία απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (0-0), δίνοντας σύνθημα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο Κλάγκενφουρτ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν παραμένει αισιόδοξος με βάση την εικόνα της ομάδας: «Σίγουρα. Τι διαφορετικό θα μπορούσα να πω. Ξέρουμε ότι τα ματς αυτά είναι πάντα περίπλοκα. Για μας ήταν το πρώτο επίσημο ματς. Από την αρχή το καταλάβαμε. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση. Είδα την ομάδα να πηγαίνει όλο καλύτερα στον αγώνα. Είχαμε διαφορετική προσαρμογή και βελτίωση, χωρίς καθαρό μυαλό και σκέψη, αλλά με σοβαρή δουλειά για τη νίκη. Ήμασταν πιο «σοφοί» στο δεύτερο ημίχρονο.

Είδα μία ομάδα που παρόλο που δεν βρίσκεται στο μέγιστο της φυσικής κατάστασης, κάτι φυσιολογικό, να παλεύει, μη έχοντας τη φρεσκάδα που θα έχει στα μέσα της σεζόν, στοιχείο σημαντικό. Προσπαθώ να κρατώ την ισορροπία σκεπτόμενος αυτά τα πράγματα. Παίξαμε απέναντι σε μία ομάδα που αμύνθηκε και θα χρειαστεί στη ρεβάνς να παίξει με διαφορετικό τρόπο από ότι σήμερα, οπότε μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα συνεχίσω να λέω αυτό που λέω πάντα. Να παλεύουμε και να γυρίσουμε από την Αυστρία με την πρόκριση.»

Για τα «επιπόλαια» λάθη στην άμυνα, χωρίς να έχουμε την κλασσική ευκαιρία: «Είναι πολύ φυσιολογικό, είναι το πρώτο παιχνίδι. Δεν υπάρχει η ιδανική φόρμα και η αυτοπεποίθηση. Υπάρχει η πίεση των ευρωπαϊκών αγώνων, κάτι που μπορεί να το προκαλέσει αυτό. Υπάρχει μία βιασύνη που οδήγησε σε αυτά τα λάθη. Δεν επαναλάβαμε αυτά τα λάθη όσο κυλούσε το παιχνίδι. Είναι σημαντικό ότι κρατήσαμε το μηδέν. Βελτιωνόμαστε σταδιακά και είναι σημαντικό.»

Για το ότι οι νέοι Κένι-Παβλένκα ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα: «Συμφωνώ μαζί σας. Θα έβαζα και τον Μεϊτέ, παρόλο που δεν βρίσκεται στην τοπ φόρμα, για τις επεμβάσεις που έκανε. Είναι φυσιολογική κατάσταση, ότι βρισκόμαστε εδώ. Είδα τη διάθεση να παλέψουν, ειδικά σε ένα «περίεργο» παιχνίδι, που ήταν δύσκολο να το διαβάσεις.

Δεν είναι εύκολο. Είχαμε να παίξουμε 88 μέρες αγώνα, και μάλιστα ευρωπαϊκό αγώνα, κόντρα σε μία ομάδα που έχει δύο επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Μία περίπλοκη κατάσταση. Πάντα αντιμετωπίζαμε προβλήματα στα πρώτα παιχνίδια. Πέρσι κερδίσαμε την Μπόρατς, αλλά μπορεί να παίζει ρόλο, ότι ήταν χαμηλού επιπέδου. Πρόπερσι χάσαμε από τη Λέφσκι. Υπάρχει μία πολυπλοκότητα στη φάση αυτή. Πριν δύο χρόνια είχα δηλώσει αισιόδοξος, ότι υπάρχει μάχη από τους παίκτες, το ίδιο θα πω και τώρα. Δεν επαναλάβαμε τα λάθη του πρώτου ημιχρόνου και ήταν ικανοί να παλέψουν. Παρόμοιο το παιχνίδι με τη Μπεϊτάρ. Στο εκτός έδρας παιχνίδι η πίεση είναι με τον αντίπαλο. Θα είμαστε καλύτερα και θα πάμε για την πρόκριση στην Αυστρία».