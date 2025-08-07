Παναθηναϊκός: Ζεστό χειροκρότημα και αναγνώριση από τον κόσμο στο φινάλε

Η ομάδα έκανε μια ακόμα καλή εμφάνιση και παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε, η εξέδρα χάρισε ζεστό χειροκρότημα στο τέλος στους παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση.

Κάτι που αναγνώρισε και ο κόσμος που γέμισε το ΟΑΚΑ, αφού μετά το τέλος του αγώνα χάρισε ένα ζεστό χειροκρότημα στους παίκτες του Ρούι Βιτόρια, για την προσπάθεια που κατέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, έμειναν ικανοποιημένοι από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού, κάτι που μεταφράστηκε σε χειροκρότημα μετά την λήξη του αγώνα με τους Ουκρανούς.